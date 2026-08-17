Paulo Londra llegó por primera vez al festival #DaleMixx en Monterrey

El rapero argentino Paulo Londra llegó a Monterrey la noche del sábado 15 de agosto para presentarse en vivo en la cuarta edición del festival Dale Mixx, que se llevó a cabo en el Parque Fundidora en Monterrey, Nuevo León, llegando así por primera vez a este festival, con un show que conquistó a los miles de asistentes que asistieron a su presentación.

El espectáculo de Paulo Londra tuvo lugar en el escenario principal, el Escenario Dos Equis, y comenzó en punto de las 10:15 p.m, siendo la penúltima presentación del escenario.

Durante el show, Paulo Londra conquistó al público con un repertorio conformado por sus más grandes éxitos. Canciones como “Nena Maldición”, “Adán y Eva”, “Tal Vez”, entre otras, se hicieron presentes, acompañadas de todo tipo de efectos visuales que cautivaron al público.

Tras interpretar todo su repertorio, Paulo Londra se despidió del público regiomontano, concluyendo su presentación, haciendo de su primera participación en el festival todo un éxito. (El Heraldo de Saltillo/Imágenes: cortesía Apodaca Group)