Sheinbaum pide a la CNDH una investigación profunda por tortura a detenidos en Jalisco

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum pidió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) realizar una investigación profunda sobre las denuncias de tortura contra jóvenes detenidos durante una protesta por agua limpia en Jalisco, para identificar quién ordenó los abusos y sancionar a los responsables.

La mañana de este miércoles, en Palacio Nacional, la mandataria federal condenó la actuación de policías estatales durante la movilización del domingo en Guadalajara, donde se utilizaron gases lacrimógenos y chorros de agua contra manifestantes, y planteó que la Fiscalía General de la República (FGR) también intervenga en la investigación.

“Tiene que hacer una investigación muy profunda la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿quién dio la orden? ¿por qué? Que se entreviste a las víctimas y que haya responsables, ¡cómo es posible que en el 2026 siga habiendo tortura!”, expresó Sheinbaum durante su conferencia matutina.

“Yo lo que estoy (pidiendo) es Comisión Nacional de Derechos Humanos, le pido que haga una investigación profunda en este caso y que encuentre cómo se dieron las cosas, que entreviste a las víctimas porque no puede haber tortura”.

La protesta se realizó el domingo 11 de octubre frente a Casa Jalisco, residencia oficial del Gobernador Pablo Lemus, para exigir soluciones al suministro de agua contaminada que afecta a colonias de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Durante el operativo, policías antimotines utilizaron gases lacrimógenos y chorros de agua a presión contra los manifestantes, mientras que organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron golpes, detenciones arbitrarias y posibles actos de tortura.

El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) denunció que personas detenidas fueron trasladadas al interior de Casa Jalisco, donde presuntamente sufrieron agresiones antes de ser llevadas ante la Fiscalía estatal.

Este miércoles, Sheinbaum sostuvo que las autoridades estatales son responsables de la actuación de sus corporaciones policiales y afirmó que ninguna detención justifica actos de tortura, particularmente contra jóvenes.

“No podemos permitir nosotros que venimos de luchar contra la represión, no podemos permitir que en México haya fuerzas que repriman”, señaló al insistir en la necesidad de investigar las denuncias.

El martes, el gobernador Pablo Lemus reconoció que hubo uso excesivo de la fuerza y detenciones injustificadas durante la protesta, anunció investigaciones internas para sancionar a los policías involucrados e informó de la liberación de las 39 personas detenidas.

La presidenta señaló que también debe investigarse la actuación de policías municipales y estatales en otros casos denunciados y sostuvo que las autoridades responsables deben ser sancionadas.

El lunes, siete de los detenidos fueron trasladados a los juzgados del complejo penitenciario de Puente Grande, mientras que organizaciones civiles y estudiantes realizaron movilizaciones para exigir su liberación. (AGENCIA REFORMA)