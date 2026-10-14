El papa León XIV evoluciona favorablemente tras cirugía por cáncer de pulmón

Ciudad del Vaticano.- El papa León XIV presenta una evolución posoperatoria normal tras la cirugía a la que fue sometido para extirparle un tumor maligno en el pulmón derecho. El Vaticano informó este miércoles que los primeros análisis de sangre y una radiografía de tórax reportaron resultados dentro de los parámetros esperados.

De acuerdo con el parte médico, el pontífice pasó una noche tranquila en el Hospital Gemelli de Roma, donde permanece bajo observación. Tras la intervención, comenzó con ejercicios de fisioterapia respiratoria, ya camina por su habitación y retomó su alimentación habitual.

La operación se realizó el martes 13 de octubre y permitió extirpar el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica de cirugía asistida por video. El análisis del tejido extraído confirmó que se trata de un adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer que se origina en las células que recubren determinadas estructuras del pulmón.

Aunque la intervención concluyó sin complicaciones, los médicos todavía deben evaluar si el pontífice necesitará algún tratamiento adicional. Los estudios posteriores permitirán determinar con mayor precisión las características de la enfermedad y establecer los siguientes pasos.

León XIV, de 71 años, había informado el domingo anterior que los médicos detectaron un nódulo pulmonar durante una revisión y le recomendaron retirarlo. El hallazgo llevó a modificar su agenda pública para permitir su ingreso al hospital y la recuperación posterior.

La Santa Sede prevé que el Papa permanezca hospitalizado alrededor de una semana. Sus actividades públicas fueron suspendidas hasta el 20 de octubre, mientras continúa su recuperación bajo supervisión médica.

La evolución del pontífice también será determinante para definir si podrá realizar el viaje apostólico que tiene previsto a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre. Por ahora, no se ha confirmado si la gira se mantendrá conforme a lo programado. (El Heraldo de Saltillo)