Menos migrantes llegan a Europa desde África, pero las muertes en el mar persisten

Las llegadas por mar a Europa desde África Occidental cayeron casi un 60 % en el primer semestre de 2026, pero las muertes en la ruta atlántica apenas bajaron un 4 % entre 2024 y 2025: 1172 fallecidos frente a 1215. El refuerzo de controles en Marruecos, Mauritania y Senegal empuja las salidas más al sur, desde Gambia, Guinea y Guinea-Bisáu, alargando las travesías hasta 750 kilómetros más.

Ginebra, Suiza.- Las llegadas por mar a Europa desde África Occidental cayeron cerca de un 60 % en el primer semestre de 2026 respecto al mismo período de 2025. Pero este descenso oculta un desplazamiento de las rutas migratorias. El refuerzo de los controles en Marruecos, Mauritania y Senegal empuja las salidas más al sur, alargando las travesías y agravando los riesgos en el mar, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

En los seis primeros meses del año, 4 mil 566 personas originarias de Malí, Senegal, Guinea y Gambia fueron registradas a su llegada a Europa por vía marítima, indica la OIM. La ruta atlántica de África Occidental sigue siendo su principal vía de acceso: representa el 83 % de las llegadas registradas entre enero y junio de 2026.

Paralelamente, los nacionales de África Occidental representan una parte creciente de las llegadas por las rutas mediterráneas. Esta proporción alcanza el 21.9 % en el Mediterráneo occidental, frente al 15.6 % un año antes, y el 10.5 % en el Mediterráneo central, frente al 8.6 % en 2025.

“Un descenso del número de llegadas a un lugar determinado no significa que las presiones hayan desaparecido”, declaró en un comunicado Amy Pope, directora general de la OIM. “A menudo, simplemente se desplazan hacia otras rutas. Por eso debemos considerar el recorrido en su conjunto, desde el lugar de salida hasta el de llegada”.

En Canarias, menos llegadas pero casi tantos muertos en el mar

La caída de las llegadas no significa necesariamente que los viajes de salida disminuyan. Los datos sobre interceptaciones y muertes en el mar muestran que los intentos de travesía continúan, aunque menos personas alcanzan su destino.

En la ruta atlántica que une África Occidental con las islas Canarias, las llegadas cayeron un 62% entre 2024 y 2025, tras un pico en 2024. Sin embargo, el número de muertos y desaparecidos solo bajó un 4%: 1172 personas fueron contabilizadas en 2025, frente a 1215 el año anterior. Para la OIM, este desfase subraya que “esta ruta se ha vuelto mucho más peligrosa para los migrantes”.

Salidas más al sur, travesías más largas

El refuerzo de los controles en Marruecos, Mauritania y Senegal empuja a los candidatos a salir a buscar otras rutas, especialmente desde Gambia, Guinea y Guinea-Bisáu. Estos trayectos pueden alargar las travesías en 750 kilómetros, llevando algunas distancias a unos 2 mil 200 kilómetros. Los migrantes pasan así más tiempo en el mar y recorren zonas costeras más aisladas y menos vigiladas. Están más expuestos a naufragios, deshidratación y desapariciones en el mar.

Estos desplazamientos muestran los límites de las meras cifras de llegada para entender la evolución de las migraciones. Según la OIM, un cambio en una ruta puede repercutir en otras. Por ello, hay que seguir el conjunto de los recorridos, desde los países de origen hasta los de tránsito y destino.

Una cooperación para salvar vidas

La OIM pide reforzar la cooperación entre los países concernidos y desarrollar vías de migración seguras, ordenadas y regulares. “Ningún país puede resolver este problema por sí solo”, insistió Pope. “Debemos proteger a los migrantes dondequiera que estén, crear oportunidades reales para los jóvenes y trabajar juntos más allá de las fronteras. Así es como salvaremos vidas”. (ONU NOTICIAS9