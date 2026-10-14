ONU busca movilizar inversiones para generar 800 millones de empleos en el mundo

Cada año, mil 200 millones de jóvenes entrarán al mercado laboral en la próxima década, pero solo se crearán 400 millones de empleos. Para cerrar esa brecha, la ONU lanza un acelerador de inversión y un mecanismo de empleo, con alianzas con el Banco Mundial y otros bancos multilaterales, e iniciativas piloto en Nepal, Yemen, Haití, Líbano y Ghana.

Ginebra, Suiza.- El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha lanzado este lunes dos iniciativas globales para ayudar a las economías en desarrollo a atraer inversión, fortalecer el entorno empresarial y crear más y mejores empleos.

El anuncio, realizado durante las Reuniones Anuales del FMI y el Banco Mundial en Bangkok, llega en un momento en que 1200 millones de jóvenes entrarán en el mercado laboral en la próxima década, pero solo se prevé la creación de 400 millones de puestos de trabajo.

“Los países en desarrollo tienen un potencial económico enorme y planes ambiciosos de crecimiento y creación de empleo. Nuestro papel es apoyar esas ambiciones y ayudar a convertirlas en resultados reales para las personas”, declaró el administrador del PNUD, Alexander De Croo.

“Nuestras nuevas iniciativas ayudarán a conectar las prioridades de los países con la financiación y la experiencia necesarias. Trabajando con gobiernos, bancos de desarrollo e inversores privados, podemos convertir la inversión en empresas más fuertes, empleos más numerosos y mejor pagados, y mayores ingresos para las personas”, añadió.

Cómo funcionan las dos iniciativas

El Acelerador de la Inversión ayudará a los países a atraer y poner en marcha la inversión. Apoyará a los gobiernos en la mejora de las políticas y regulaciones de inversión, el desarrollo de proyectos listos para financiar, la participación de inversores y el paso de la preparación a la ejecución.

El Fondo de Empleo para la Prosperidad se centrará en traducir el crecimiento económico en empleo. Ayudará a los países a identificar sectores con alto potencial de creación de puestos de trabajo, alinear las competencias con la demanda de los empleadores y abordar las barreras a la inversión empresarial y la contratación.

Ambas iniciativas se apoyan en la experiencia del PNUD en financiación para el desarrollo. La agencia apoya a más de 100 países en el fortalecimiento de sus marcos financieros y ha identificado más de 700 áreas de oportunidad de inversión en los Objetivos de Desarrollo Sostenible en más de 50 países. Desde 2022, el trabajo respaldado por el PNUD ha ayudado a movilizar más de 920.000 millones de dólares en financiación pública y privada para los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Alianzas para movilizar financiación

El PNUD amplía su cooperación con bancos de desarrollo, instituciones financieras e inversores privados. Recientemente ha firmado un Marco de Cooperación con el Banco Mundial, con iniciativas piloto ya en marcha en Nepal, Yemen, Haití, Líbano y Ghana. Durante las Reuniones Anuales, firmará además memorandos de entendimiento con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD).

El papel del seguro frente al riesgo

El diálogo de alto nivel que sirvió de lanzamiento contó con la participación del presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, De Croo, el presidente de Generali, Andrea Sironi, y el viceministro de Finanzas de Tailandia, Santitharn.

En él se destacó el papel del seguro y la financiación del riesgo para atraer inversión: en 2025, las catástrofes naturales en Asia causaron 65 mil millones de dólares en pérdidas económicas, de las cuales solo 5 mil millones estaban asegurados. Gobiernos, empresas y hogares absorbieron el 92 % restante. (ONU NOTICIAS)