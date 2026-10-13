Rechazan morenistas candidatura de Clara a la gubernatura de Nuevo León

Monterrey, NL.- A dos semanas de que Clara Luz Flores fuera elegida como coordinadora de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en Nuevo León, los aspirantes que no resultaron favorecidos mantienen su rechazo a la morenista y buscan impedir que se convierta en la candidata del partido a la gubernatura.

Durante una reunión en un restaurante, Tatiana Clouthier, Waldo Fernández y Andrés Mijes, así como Judith Díaz, quien participó vía streaming, manifestaron su desacuerdo con la posibilidad de que Flores aparezca en la boleta electoral en la próxima contienda por el Gobierno estatal.

“Estuvimos platicando de este tema, en donde no estamos contentos y no aceptamos de ninguna manera que un perfil como el de la actual coordinadora sea la que aparezca en las boletas en el próximo proceso electoral, porque esto daña enormemente nuestro movimiento y daña enormemente al partido”, declaró Clouthier.

La ex aspirante agregó que el objetivo de los cuatro inconformes es evitar que Clara Luz sea la abanderada de Morena.

Sostuvieron de que existen antecedentes dentro del movimiento en los que quienes fueron designados coordinadores no terminaron como candidatos, por lo que confían en que esa situación pueda repetirse en Nuevo León.

En tanto, Waldo Fernández lanzó un emplazamiento público a Clara Luz Flores para que aclare si Karina Barrón, quien ha enfrentado un problema legal, forma parte de su equipo de trabajo.

“Pido a Clara Luz clarificar eso. Quisiera saber si puede decir públicamente si está participando en su equipo de trabajo”, señaló el legislador.

La reunión también evidenció el distanciamiento de Andrés Mijes con el grupo político de Escobedo, Nuevo León, del que surgió y que durante años ha mantenido una identificación política con Clara Luz Flores. (AGENCIA REFORMA)