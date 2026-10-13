El Vaticano informó que la operación del papa León XIV concluyó con éxito; estará una semana hospitalizado

Roma, Italia.- El papa León XIV fue sometido este martes a una cirugía para extirparle un nódulo pulmonar en el Hospital Gemelli de Roma. El Vaticano informó que la intervención concluyó con éxito y dentro del tiempo previsto, por lo que el pontífice regresó a su habitación para comenzar su recuperación.

El procedimiento estuvo a cargo de un equipo médico encabezado por Stefano Margaritora, jefe de cirugía torácica del hospital. De acuerdo con la información difundida por la Santa Sede, se prevé que el pontífice permanezca hospitalizado alrededor de una semana.

León XIV, de 71 años, anunció el pasado domingo que sería operado luego de que los médicos detectaran un pequeño nódulo en uno de sus pulmones durante una revisión médica de rutina. El hallazgo se produjo en una etapa temprana y, tras la valoración de los especialistas, se determinó que era conveniente retirarlo.

Hasta el momento, no se ha informado si el nódulo es benigno o maligno. Especialistas consultados por medios internacionales señalaron que, incluso si se tratara de una lesión cancerosa, la detección temprana favorecería el pronóstico.

La hospitalización obligó al Vaticano a cancelar las audiencias y actividades públicas del papa hasta el próximo 20 de octubre. Antes de ingresar al hospital, el pontífice saludó a las personas que se encontraban reunidas a su paso.

La intervención representa el primer problema de salud de importancia que se hace público desde el inicio de su pontificado, en mayo de 2025. Durante los últimos días, León XIV había mantenido sus actividades habituales mientras se preparaba para la cirugía.

La recuperación también será importante para definir si podrá realizar su próximo viaje apostólico por Sudamérica, programado del 6 al 17 de noviembre, con visitas a Uruguay, Argentina y Perú. La gira contempla varios desplazamientos y cambios de altitud, por lo que su realización dependerá de la evolución médica del pontífice. (El Heraldo de Saltillo)