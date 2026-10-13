Muere albañil tras caer de 8 metros en construcción del hospital del IMSS en Saltillo

Un trabajador de la construcción perdió la vida la mañana de este martes, luego de sufrir una caída desde una altura superior a los ocho metros mientras laboraba en la construcción del Hospital General Regional de Especialidades del IMSS, ubicado en el Centro Metropolitano de Saltillo.

Tras el reporte del accidente, paramédicos del SAMU acudieron al lugar para brindarle atención prehospitalaria; sin embargo, al revisarlo confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Fiscalía General del Estado tomaron conocimiento de los hechos, mientras que peritos realizaron las diligencias correspondientes y recabaron indicios para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se practicarán los estudios correspondientes.

Se espera que las autoridades investiguen la mecánica del accidente y determinen si existen responsabilidades. Asimismo, se prevé que Protección Civil realice una inspección en la obra para verificar si el trabajador contaba con las medidas de seguridad necesarias al momento de realizar sus labores. (El Heraldo de Saltillo)