Repartirán 4 mil mdp para habilitar consultorios del Servicio Universal de Salud

Ciudad de México.- El Gobierno federal destinará 4 mil millones de pesos este año para habilitar los Consultorios del Servicio Universal de Salud (SUS), mediante subsidios que serán entregados directamente a comités comunitarios para realizar obras de adecuación, rehabilitación y mantenimiento.

Los lineamientos de operación del programa establecen que cada consultorio podrá recibir hasta 150 mil pesos y, cuando requiera obras mayores en instalaciones hidráulicas, sanitarias o eléctricas, el apoyo podrá aumentar a 250 mil pesos.

Los recursos se entregarán en una sola exhibición mediante una tarjeta del Banco del Bienestar a la persona que ocupe la Tesorería del comité, quien tendrá a su cargo su administración, ejercicio y comprobación.

“Bajo la premisa de la confianza en la comunidad que conoce de manera directa las necesidades y decide en qué destinar el subsidio”, establece el documento, en el que se informa que la bolsa de recursos corresponde solo al ejercicio fiscal 2026.

El programa forma parte de la puesta en marcha del Servicio Universal de Salud, cuya primera etapa comenzará el 1 de enero de 2027 y dará prioridad a la atención primaria, que incluye servicios preventivos, atención de padecimientos leves o agudos y prescripción de medicamentos.

En agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la creación de 12 mil 750 consultorios, que deberán comenzar a operar en enero próximo, mientras que los nuevos lineamientos establecen las reglas para distribuir y ejercer los recursos destinados a acondicionar los espacios.

Los Consultorios SUS podrán funcionar en unidades de primer nivel del IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar o en otros espacios habilitados para prestar atención médica.

Para recibir el subsidio deberá constituirse un Comité del Consultorio SUS, integrado por personas de la comunidad y electo en asamblea, que elaborará un diagnóstico de las necesidades del espacio y un plan de trabajo.

El comité también deberá supervisar las obras, administrar y comprobar el gasto y rendir cuentas sobre el uso de los recursos federales.

“Una vez transferidos los recursos al Comité del Consultorio SUS o al COSABI, éste será responsable de su administración, ejercicio, comprobación y rendición de cuentas, conforme a los presentes Lineamientos”, señala el documento.

El COSABI es el Comité de La Clínica es Nuestra, integrado por personas de la comunidad dentro de ese programa, y sólo podrá asumir las funciones del nuevo comité cuando sea materialmente imposible constituir uno para el Consultorio SUS.

Cada comité estará integrado por una presidencia, una Secretaría y una Tesorería, además de un representante de la Secretaría de Salud estatal o de quien determine el Gobierno local, quien tendrá voz, pero no voto.

La Tesorería será ocupada preferentemente por una mujer, quien administrará los recursos, llevará el control de ingresos y gastos e integrará la documentación comprobatoria.

Los representantes sindicales y los miembros de partidos políticos no podrán formar parte de los comités, cuyos integrantes desempeñarán sus cargos de manera honorífica y sin recibir remuneración.

Es de Salud, pero coordina Bienestar

La Secretaría de Bienestar tendrá a su cargo la coordinación territorial del programa y la plataforma electrónica para registrar y monitorear los comités, mientras que las instituciones de salud identificarán los espacios susceptibles de convertirse en Consultorios SUS.

Los subsidios podrán utilizarse para pintura, impermeabilización, instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, aire acondicionado, techumbres, bardas, ventilación, captación de agua pluvial y adecuaciones de accesibilidad, entre otras intervenciones.

Los recursos sólo podrán destinarse a espacios existentes, por lo que no financiarán la construcción de nuevos consultorios ni podrán utilizarse para su equipamiento o adquisición de insumos.

«En ningún caso los subsidios podrán destinarse a la adquisición de medicamentos, material de curación, insumos para la salud, equipo médico, instrumental, mobiliario o cualquier otro concepto que no se encuentre expresamente previsto en el objeto del Programa», establecen los lineamientos.

Las unidades que ya hayan recibido recursos del programa La Clínica es Nuestra quedarán excluidas de estos subsidios para evitar duplicidades en el ejercicio de recursos federales.

El programa fijó como meta anual que al menos 80 por ciento de los establecimientos que reciban recursos concluyan las acciones autorizadas de adecuación, rehabilitación o mantenimiento, así como alcanzar una cobertura de al menos 80 por ciento de los espacios que puedan ser habilitados como Consultorios SUS. (AGENCIA REFORMA)