Coahuila será sede de Automatch 2027, foro para impulsar proveeduría e inversión

Con el objetivo de conectar las necesidades de la industria automotriz y manufacturera con proveedores, tecnología y nuevas oportunidades de negocio, fue presentado oficialmente el Foro Automatch Coahuila 2027, encuentro que se llevará a cabo los días 10 y 11 de marzo de 2027 en el Centro Cultural Universitario de la Universidad Autónoma de Coahuila (UA de C), Campus Arteaga.

La iniciativa es impulsada por la Asociación Mexicana de Distribuidores de Maquinaria (AMDM), el Clúster de la Industria Automotriz de Coahuila y el Gobierno del Estado, con la participación de organismos empresariales, representantes de la industria de autopartes, autoridades, instituciones académicas y sectores relacionados con el desarrollo económico y el turismo de negocios.

Automach Coahuila estará integrado por tres componentes principales: una exposición especializada de maquinaria y soluciones para la industria automotriz y manufacturera; un programa de conferencias y talleres enfocados en innovación, tecnología y desarrollo de proveedores; así como encuentros de negocios B2B para vincular directamente a compradores con empresas capaces de atender necesidades específicas de la cadena de suministro.

Entre las metas planteadas para esta primera edición se encuentra la realización de más de 150 encuentros de negocios previamente programados, además de una zona de exhibición con alrededor de 80 compañías especializadas en maquinaria, equipamiento, tecnología y procesos de manufactura avanzada. La expectativa es que los contactos generados durante los dos días puedan derivar posteriormente en cotizaciones, contratos, ampliaciones de operaciones y nuevas inversiones.

La elección de Coahuila como sede responde al peso que mantiene la entidad dentro de la industria automotriz nacional. Durante el primer semestre de 2026, el estado produjo 10 mil 76 millones de dólares en autopartes, equivalente al 15.8 por ciento de la producción nacional, además de captar 221 millones de dólares de inversión extranjera directa para este sector. A ello se suma la presencia de armadoras, proveedores especializados y una amplia base de manufactura y metalmecánica.

El foro también pretende aprovechar el proceso de reorganización de las cadenas de suministro para incrementar la proveeduría nacional y regional, identificar componentes, procesos y tecnologías que actualmente son importados y acercar a empresas locales con compradores de mayor escala.

La electromovilidad, automatización, digitalización, manufactura avanzada y los cambios derivados de la integración comercial de Norteamérica estarán entre los temas que formarán parte del encuentro.

En la presentación participaron representantes de la AMDM, el Clúster de la Industria Automotriz de Coahuila, Pro Coahuila, la Industria Nacional de Autopartes, la Oficina de Convenciones y Visitantes de Saltillo, la UA de C y autoridades municipales y estatales.

Los organizadores buscan que Automatch Coahuila se consolide como un espacio de alcance nacional para convertir la vinculación industrial en nuevos proveedores, contratos, inversiones y empleos, además de generar derrama económica para Saltillo y la Región Sureste a través del turismo de negocios.

Durante la presentación, el presidio estuvo integrado por Sofía Teresa Delgadillo Díaz, directora de Pro Coahuila y representante del gobernador Manolo Jiménez Salinas; Lourdes Cobos Cabrera, presidenta del Clúster de la Industria Automotriz de Coahuila; Mario Mata, primer regidor de Saltillo, en representación del alcalde Javier Díaz González así como Roberto González Dávila, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Maquinaria.

Asimismo, se contó con la presencia de Enrique López Aguirre, presidente de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Saltillo; Julio Galván Cruz, gerente de Estudios Económicos de la Industria Nacional de Autopartes; Fabiola Aguilar Martínez, directora general del Clúster de la Industria Automotriz de Coahuila y Ana Vigil, directora general de la AMDM.

Del mismo modo estuvieron presentes Karina Cabello Aburto, presidenta del Comité de Compras del Clúster de la Industria Automotriz de Coahuila; y Vladimir Esparza, vicepresidente de la AMDM. También estuvieron presentes Martha Moncada, subsecretaria de Turismo, y Ángela Molina, coordinadora de Vinculación de la UA de C, en representación del rector Octavio Pimentel Martínez. (EDUARDO SERNA)