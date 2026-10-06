Cuenta IMSS Coahuila con mastógrafos fijos para contribuir a la detección del cáncer de mama

Durante octubre se insiste en generar conciencia sobre la importancia de la detección temprana como factor primordial para evitar desenlaces fatales.

Gracias a que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila cuenta con mastógrafos móviles en ocho unidades médicas de diferentes partes del estado, es posible ofrecer a las derechohabientes mayores de 40 años la oportunidad de detectar oportunamente el cáncer de mama, que encabeza la lista de los tipos de cáncer que más afectan a este grupo etario.

El coordinador auxiliar de Salud Pública en la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas (JSPM), doctor David Alejandro Obando Izquierdo informó que los mastógrafos se ubican en los Hospitales Generales de Zona (HGZ) No. 16 y 18 de Torreón; el 7 en Monclova; 11 en Piedras Negras; así como el Hospital General de Sub-Zona (HGSZ) No. 13 de Acuña y la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 79 de Piedras Negras.

Mientras que en Saltillo, es en la UMF No. 82 y la Unidad de Detección y Diagnóstico de Cáncer de Mama (UDDCM) donde se cuenta con este equipo.

Explicó que con estos aparatos es posible realizar un estudio de Rayos X que permite detectar anormalidades en las mamas que no se pueden percibir a simple vista o palpar.

El médico reafirmó que el IMSS está comprometido en brindar atención integral en pacientes con este padecimiento, sin embargo, durante este mes se insiste en generar conciencia sobre la importancia de la detección temprana como factor primordial para tratarlo a tiempo y evitar desenlaces fatales.

Para lograrlo, constantemente se invita a las mujeres derechohabientes a realizarse su mastografía de forma gratuita a partir de los 40 años, máxime si se cuenta con antecedentes familiares. En caso de que el resultado sea normal, se indica realizar otro estudio después de dos años.

Adicional a esto, recordó que cada mes los mastógrafos móviles recorren las diferentes regiones del estado para de igual forma ofrecer el estudio de manera gratuita a este grupo etario. Durante este mes, se extenderá el servicio a algunas empresas a fin de facilitar el acceso a las mujeres trabajadoras que muchas veces por este motivo les es difícil acercarse a alguna unidad médica. (El Heraldo de Saltillo)