La Federación de Noruega pide que se investigue a Infantino

Nueva York, Estados Unidos.- La Federación de Noruega es la primera que solicitó una investigación de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, por tres casos.

El directivo tendrá que explicar ante el Comité de Ética porque entregó el Premio de la Paz al presidente norteamericano, Donald Trump, quien apoya diferentes conflictos bélicos en el mundo.

También pidieron que se analice el por qué se le quitó una tarjeta de suspensión al jugador de Estados Unidos, Folarin Balogun en el pasado Mundial.

Y por supuesto, que se vea el caso FIFA Forward Enterprise, en el que se planeaba vender parte de la Copa del Mundo a la iniciativa privada, en especial a una firma en la que figura el yerno del presidente Trump.

Infantino podría ser sancionado por la Cámara de Adjudicación.

La presidenta de la Federación de Noruega, Lise Klaveness, es una de las directivas que siempre ha buscado la transparencia y honestidad en el futbol mundial.

El Comité de Ética de la FIFA analizará cada tema de manera detallada, por todas las implicaciones que tiene.

Está denuncia llega 6 meses antes de que inicie el Congreso de la FIFA sen el que Infantino buscará su reelección al frente del organismo. (AGENCIA REFORMA)