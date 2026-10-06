No volvería Cristiano Ronaldo a la selección mientras siga el director técnico

Lisboa, Portugal. -El delantero Cristiano Ronaldo sólo volvería a la selección portuguesa su Jorge Jesús deja de ser el entrenador, reporta la CNN de Portugal.

La semana pasada, el histórico atacante de 41 años dejó la concentración del equipo luego de molestarse con el técnico, quien en una reunión el martes pasado se habría disculpado por dejarle calentando pero durante la conferencia de prensa previa al juego ante Dinamarca de un día después buscó imponer su autoridad humillando a Cristiano, que entonces decidió salir prometiendo dar su verdad.

Tras el segundo juego ante Noruega del fin de semana, Jesús dejó abierta la posibilidad de que vuelva el futbolista.

“Todo está abierto. Cris tiene que decidir su propia vida. No depende de mí. Fue un malentendido y, en mi opinión, es fácil de resolver. No estoy triste, es su decisión”, dijo.

Sin embargo, Ronaldo ya no confía en el técnico y siente que sus palabras no son inocentes.

“Puedo asegurarles que Cristiano Ronaldo quedó muy decepcionado por estas declaraciones. Según se informa, dejó claro que no volverá a la selección nacional mientras Jorge Jesús esté al mando”, dijo el periodista de CNN Portugal, Ruis Santos.

“Lo fundamental es que considera que estas declaraciones no son inocentes. Ya no confía en el entrenador y señala sus contradicciones: por un lado, expresa su deseo de que regrese para jugar la Liga de Naciones, pero por otro, afirma que no tiene por qué disculparse y que él es quien elige al equipo”.

Por su parte, Piers Morgan, periodista inglés amigo de Cristiano Ronaldo, criticó a Jorge Jesus y relató su versión de lo sucedido en el programa “Piers Morgan Uncensored”.

“Se molestó un poco. Entonces, el entrenador le pidió disculpas y repitió esa disculpa al presidente de la Federación, diciendo que explicaría públicamente que esto no debería haber sucedido. Lo que hace es ir a una rueda de prensa e intentar menospreciar y humillar a Ronaldo”, lo acusó.

“Le dijo: ‘Te quiero jugando 30 minutos contra Noruega’. Ronaldo respondió: ‘Vale, si eso es lo que quieres, lo haré’. Y ahí se quedó sentado. Calentó durante 25 minutos y no volvió a entrar al campo. Una vez más, le molestó la falta de respeto. Cristiano no cree que deba ser titular en todos los partidos ni jugar los 90 minutos. No se trata de eso. Se trata de que te prometan una cosa y luego pase lo contrario. Lo mandaron a calentar y no lo utilizaron, algo que él consideró una gran falta de respeto, y finalmente, dijo ‘vete a la mierda’, se subió a un avión y se marchó”. (AGENCIA REFORMA)