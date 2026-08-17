Rector de la UA de C da bienvenida a estudiantes de Aguanueva y Administración San Pedro

Torreón, Coahuila.- En un ambiente de entusiasmo y compromiso académico, el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Octavio Pimentel Martínez, dio la bienvenida a las y los alumnos de nuevo ingreso y reingreso de la Escuela de Bachilleres Aguanueva “Ing. Aníbal Flores Neyra” y Escuela de Administración San Pedro de la Unidad Laguna.

Lo acompañaron el coordinador de Unidad Laguna, Omar Rojas Zapata, el director de la Escuela de Bachilleres Aguanueva, Jaime Jacob Rivas López, el director de la Escuela de Administración San Pedro, Nahum Arrieta Ruiz, el director de la Facultad de Odontología, Enrique Díaz Palomares, docentes y comunidad estudiantil.

En su mensaje, el rector Octavio Pimentel Martínez, invitó a las y los estudiantes a hacer equipo con la Universidad y a trabajar juntos en la construcción de una historia que tenga como resultado su desarrollo y éxito personal, al tiempo que, destacó que independientemente del camino profesional que cada estudiante haya decidido emprender, contará con el acompañamiento de la comunidad universitaria para que puedan alcanzar sus objetivos.

También los exhortó a aprovechar las oportunidades que ofrece la UA de C, tanto en el ámbito académico como en las áreas cultural y deportiva, con el propósito de fortalecer su formación y se conviertan en los profesionales que desean ser.

Por su parte, el director de la Escuela de Bachilleres Aguanueva “Ing. Aníbal Flores Neyra”, Jaime Jacob Rivas, señaló que, en el marco del inicio escolar se realiza la entrega de la primera etapa de equipamiento de aulas, con 20 minisplit, además de seis pantallas, “Estas son acciones que buscan algo muy claro, que nuestros estudiantes tengan mejores condiciones para aprender”.

Agregó que, con el objetivo de contribuir al bienestar de la comunidad estudiantil, se puso en marcha el Consultorio Dental, un proyecto que nace a partir de la donación de dos unidades dentales por parte de la Facultad de Odontología Unidad Laguna y además, compartió que, fueron inauguradas el Área de Lectura y el Área de Tutorías, espacios destinados a acompañar, orientar y fortalecer el desarrollo académico de las y los estudiantes.

Mientras que, el director de la Escuela de Administración San Pedro, Nahum Arrieta Ruiz, agradeció la visita del Rector y la realización de mejoras en la unidad académica, entre ellas la modernización de la infraestructura eléctrica, el mantenimiento al 100 por ciento de los equipos minisplit, trabajos de pintura, barnizado, impermeabilización, plafones y mantenimiento general de los edificios, además de la adecuación de un aula ante el incremento de la matrícula y agregó que, actualmente se trabaja en la adecuación del nuevo espacio destinado a la biblioteca, cuya conclusión está prevista para próximas fechas. (El Heraldo de Saltillo)