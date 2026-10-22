Honran a don Luis Horacio Salinas con nomenclatura de calle en Saltillo

En el marco del 42 aniversario de la CIRT Coahuila, se oficializó el cambio de nomenclatura de la vialidad donde se ubican las oficinas de la Cámara y la Cruz Roja Mexicana, en reconocimiento a la trayectoria empresarial y social del ingeniero

En el marco del 42 aniversario de la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT), Delegación Coahuila, se realizó este jueves el cambio de nomenclatura de la calle donde se encuentra su sede en Saltillo, para honrar la trayectoria de don Luis Horacio Salinas Aguilera, empresario, exalcalde de Saltillo y promotor de diversas instituciones en la entidad.

David Aguillón Rosales, presidente de la CIRT Coahuila, explicó que la asignación del nombre fue una petición expresa de la organización al Ayuntamiento de Saltillo, al alcalde Javier Díaz González y al Cabildo, quienes autorizaron la propuesta para reconocer las aportaciones del empresario a la industria de la comunicación y al desarrollo de la región Sureste.

“Fue honrar a un hombre que ha hecho mucho por la industria de la radio y televisión y mucho por la empresa de Coahuila y en particular de la Región Sureste, el ingeniero Luis Horacio Salinas Aguilera”, expresó Aguillón Rosales, al destacar que la vialidad se encuentra entre dos instituciones en cuya formación y desarrollo participó Salinas Aguilera, la propia CIRT y la Cruz Roja Mexicana Delegación Saltillo.

En la develación de la placa de nomenclatura, que se realizó previo a la entrega de reconocimientos a ex presidentes de este organismo, estuvieron presentes María Guadalupe Valdés de Salinas, esposa de don Luis Horacio; Liliana Salinas Valdés, presidenta honoraria del DIF Coahuila, don Manuel Jiménez Flores; Manolo Jiménez Salinas, gobernador de Coahuila y Javier Díaz González, alcalde de Saltillo, por citar algunas personalidades.

“Gracias por la invitación, felicidades por estos 42 años fue muy emotivo ver a grandes amigas y amigos pasar a recibir su reconocimiento como presidentes. Me da mucho gusto ser parte de esta trayectoria que hoy les reconocen a las y los galardonados, en lo personal estoy muy agradecido porque todos nos abrieron las puertas para hacer nuestros pininos y hubo una gran generosidad de abrirnos las puertas”, señaló el gobernador.

“Gracias por esta distinción para mi abuelo que era parte de ustedes, parte de la CIRT, recuerdo cómo mi abuelo tuvo varias facetas; en el tema de los medios, cómo prácticamente todos los sábados en la mañana se iba al periódico a dictar la columna que salía los domingos, buenos recuerdos. A nombre de mi familia, le agradecemos al Cabildo de Saltillo por esta distinción”, abundó el mandatario estatal, quien también recibió un reconocimiento por parte de esta Cámara.

Al evento de aniversario de la CIRT Coahuila también acudieron Luz Elena Morales Núñez, presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso de Coahuila; Diego Rodríguez Canales, subsecretario de Gobierno y titular de Comunicación Institucional en el Gobierno de Coahuila; Gabriel Elizondo Pérez, senador de la República; Miguel Felipe Mery Ayup, presidente del Poder Judicial de Coahuila y José Antonio García Herrera, presidente de CIRT Nacional.

Reconocen a ex presidentes y forjadores de la radio y televisión en Coahuila

En el marco del 42 aniversario de la CIRT Coahuila, se entregaron reconocimientos en vida y post mortem a ex presidentes del organismo, entre ellos Alberto Luis Jaubert Ancira (+), René Robles Sánchez y Verónica Boreque Martínez González, en reconocimiento a su trayectoria y aportaciones al gremio.

Asimismo, se otorgaron distinciones especiales a forjadores de la industria de la radio y la televisión en Coahuila, como José Ángel Rodríguez Sánchez, Daniel Boone Menchaca y Francisco Juaristi Septién. De manera póstuma, también se honró a don Luis Horacio Salinas Aguilera y a Luis de la Rosa Córdova, por su legado en el desarrollo de los medios de comunicación en la entidad.

Gran legado

Don Luis Horacio Salinas llegó a Saltillo a los 14 años y desarrolló una trayectoria que combinó el servicio público con la actividad empresarial y la labor social. Egresado de la Escuela Superior de Agricultura Antonio Narro, fue director de esa institución, diputado federal y alcalde de Saltillo de 1973 a 1975.

También impulsó proyectos en los sectores de la construcción, el turismo y la comunicación, fundó la compañía periodística Criterios, editora de El Diario de Coahuila, y creó en 1990 la Fundación Navidad en el Campo, dedicada a apoyar a familias de comunidades rurales. (OMAR SOTO)