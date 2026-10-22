Recinto del Patrimonio Cultural Universitario de la UA de C celebra 19 años de difusión artística

Para celebrar los 19 años del Recinto del Patrimonio Cultural Universitario de la Universidad Autónoma de Coahuila, de fomentar la cultura y expresiones artísticas, este jueves se llevó a cabo la presentación del proyecto CRECER e inauguración del espacio para tejer en comunidad con el colectivo Grafiti Tejido.

Asistieron el coordinador de Difusión y Patrimonio Cultural, Félix Ibarra Linares; la subcoordinadora de Patrimonio Cultural, Eréndira Herrejón; la directora del Recinto, Alejandrina Cedillo; las integrantes del colectivo Grafiti Tejido, Ana María Villicaña Martínez y María Isabel Reyna Ibarguengoitia, estudiantes y maestros de las facultades de Odontología y artes plásticas de la Unidad Sureste.

María Isabel Reyna, integrante del Colectivo Grafiti Tejido, tomo la palabra para compartir su experiencia y su historia personal como una entusiasta tejedora, también brindó breves fragmentos del paso del Tejido en la humanidad y los beneficios que ofrece al ser humano.

Por su parte, Ana María Villicaña, representante para México del proyecto CRECER habló sobre esta iniciativa internacional, que invita a niños, niñas y jóvenes de diferentes países a aprender crochet creando cadenetas azules, cada una representa un proceso de aprendizaje y crecimiento, simbolizando la colaboración y la comunidad.

El proyecto busca fomentar la paciencia y la atención en un contexto de hiperestimulación digital, promoviendo actividades manuales y creativas entre los participantes; CRECER conecta a centros educativos, asociaciones, familias y comunidades de distintos países, todos compartiendo un mismo propósito de aprender con las manos y construir algo compartido.

En su mensaje el titular de Difusión y Patrimonio Cultural, Félix Ibarra, compartió que en la Universidad Autónoma de Coahuila la cultura es fundamental para la formación integral de nuestra comunidad, y para la construcción de una sociedad más sensible, participativa y consciente del valor de su patrimonio.

“Hoy al celebrar 19 años del trabajo del Recinto del Patrimonio Cultural Universitario, también empezamos a tejer una nueva historia colectiva como lo expresa la invitación de este proyecto: una historia que esperemos celebrar juntos el próximo año en nuestro vigésimo aniversario”, expresó Ibarra Linares.

Reiteró que este espacio, será un lugar de encuentro, creatividad, convivencia y aprendizaje, donde cada persona pueda aportar su hilo, su color y su historia; felicitó al Recinto y al Colectivo Grafiti Tejido por esta iniciativa.

Por su parte, la directora del Recinto del Patrimonio Cultural Universitario, Alejandrina Cedillo Favela, invitó a reflexionar sobre el mensaje que contiene CRECER, una propuesta que nos invita a mirar el tejido más allá de su dimensión material, para reconocerlo como una metáfora de aquello que nos une, de los vínculos que construimos y que van dando forma a nuestra identidad colectiva.

Afirmó que Tejer implica unir elementos que, por sí solos, pueden parecer independientes, pero que al encontrarse forman algo nuevo, y algo semejante ocurre con el patrimonio cultural: se compone de historias, saberes, memorias, tradiciones y expresiones que adquieren sentido cuando las reconocemos, las compartimos y las hacemos parte de nuestra vida.

El reto para los universitario UA de C, “Lobos Tejiendo para Crecer”, es tejer durante el año la mayor cantidad posible en cadenas y en el 20 aniversario del Recinto construir una gran instalación con tejidos de todas y todos. (El Heraldo de Saltillo)