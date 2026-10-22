Impulsa Edna Dávalos reconocimiento de la Feria de la Uva y el Vino de Parras

Iniciativa busca proteger una de las tradiciones más representativas del estado y preservar el legado vitivinícola que da identidad y orgullo a las familias parrenses

Con el compromiso de proteger las tradiciones que dan identidad a Coahuila, la diputada Edna Ileana Dávalos Elizondo, junto con las y los integrantes del Grupo Parlamentario “Alianza Coahuila” del PRI, presentó una iniciativa para declarar la Feria de la Uva y el Vino de Parras de la Fuente como Patrimonio Cultural Intangible del Estado.

La propuesta busca reconocer el valor histórico, cultural y social de una celebración que, durante generaciones, ha reunido a las familias y ha mantenido viva la tradición vitivinícola de Parras, resultado del trabajo y los conocimientos transmitidos de generación en generación.

Para Edna Dávalos, preservar estas expresiones significa reconocer a las personas que han contribuido a mantenerlas vivas y asegurar que las nuevas generaciones conozcan y valoren la historia de sus comunidades.

La Feria de la Uva y el Vino celebró en 2026 su edición número 79, consolidándose como uno de los encuentros más representativos de la región. Además de reunir música, gastronomía y expresiones artísticas, la festividad impulsa la actividad de productores, comerciantes, artesanos, restaurantes, hoteles y negocios familiares.

De acuerdo con las cifras citadas en la iniciativa, la edición más reciente registró una asistencia de 93 mil 809 personas, lo que refleja su capacidad de convocatoria y su relevancia para la vida social y económica del municipio.

El documento destaca que el valor de la feria trasciende el turismo y la derrama económica: representa la memoria colectiva de Parras, su vínculo histórico con la uva y el vino, y una parte esencial de la identidad que distingue al municipio, reconocido como Pueblo Mágico desde 2004.

La iniciativa se sustenta en la legislación cultural vigente y propone que la declaratoria comprenda la festividad como una expresión cultural viva, así como los conocimientos, las prácticas, las tradiciones, las expresiones populares y los elementos de memoria colectiva asociados a ella.

De aprobarse, este reconocimiento contribuiría a impulsar acciones para documentar, difundir y preservar esta celebración, fortaleciendo la participación de la comunidad en el cuidado de su patrimonio.

“Las tradiciones son nuestras raíces, nuestra historia y parte de lo que somos. Por eso, debemos cuidarlas y darles el lugar que merecen”.

Con esta iniciativa, Edna Dávalos refrenda su compromiso con la preservación de la identidad de los municipios y el reconocimiento de las tradiciones que dan orgullo a Coahuila. Porque la Feria de la Uva y el Vino no solo cuenta la historia de Parras: representa el esfuerzo de su gente, el valor de sus raíces y un legado que merece llegar intacto a las próximas generaciones. (El Heraldo de Saltillo)