Es sede UA de C de la Convención Nacional de Canacintra 2026

La Universidad Autónoma de Coahuila es sede de la Convención Nacional de Delegaciones, Sectores y Ramas Industriales Canacintra 2026, encuentro que reúne a representantes del sector industrial para fortalecer el diálogo y la vinculación entre los distintos actores del desarrollo económico del país.

En la ceremonia inaugural realizada en la Gran Sala del Centro Cultural del Campus Arteaga de la UA de C estuvieron presentes el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas; la diputada presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso de Coahuila, Luz Elena Morales Núñez; el comandante interino de la Onceava Región Militar, Miguel Ángel Aguirre Lara; el presidente de la Sala Regional del Poder Judicial de Coahuila, Miguel Felipe Mery Ayup; el rector de la UA de C, Octavio Pimentel Martínez.

Además, la presidenta Nacional de Canacintra, María de Lourdes Medina Ortega; el presidente de Canacintra Delegación Coahuila, Arturo Reveles Márquez; el presidente municipal de Saltillo, Javier Díaz González; la presidenta municipal de Arteaga, Ana Karen Sánchez Flores, el presidente municipal de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino; la presidenta municipal de General Cepeda, Mayra Ramos Rodríguez; el presidente municipal de Parras, Fernando Orozco Lara; así como empresarios industriales, representantes de sindicatos y socios colaboradores de Canacintra.

En su mensaje de bienvenida, el rector Octavio Pimentel Martínez, destacó el honor de recibir en el Campus Arteaga a representantes del sector industrial, como parte del compromiso de la Universidad con el desarrollo de Coahuila, mediante la formación de profesionistas, la investigación y la educación de calidad.

Resaltó la importancia de fortalecer la vinculación entre la academia y la industria para responder a las necesidades del sector productivo, impulsar la innovación y preparar a las nuevas generaciones ante los retos tecnológicos, y seguro está que el encuentro generará acuerdos y nuevas oportunidades de colaboración.

Por su parte, el presidente de Canacintra Delegación Coahuila Sureste, Arturo Reveles Márquez, dijo que la Convención busca generar oportunidades de negocio, fortalecer las redes de contacto y propiciar nuevas alianzas comerciales y como parte de las actividades previas, se realizaron mil 800 encuentros de negocios y networking, con el objetivo de impulsar la vinculación entre empresas compradoras y proveedores para promover el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas mexicanas.

La presidenta nacional de Canacintra, María de Lourdes Medina Ortega, reconoció a Coahuila como referente nacional en manufactura, competitividad y exportaciones, por ello la importancia de impulsar una política industrial de largo plazo que fortalezca a las micro, pequeñas y medianas empresas, promueva la integración de proveedores nacionales y genere empleos de calidad.

Al encabezar la declaratoria inaugural de la Convención, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, dijo sentirse satisfecho por recibir en la entidad a cientos de empresarios e industriales de distintas regiones del país, para compartir las fortalezas productivas del estado y su trayectoria de crecimiento industrial.

Reconoció la participación de Canacintra y el trabajo de sus delegaciones en Coahuila, por lo que agradeció a sus representantes y a las cámaras empresariales presentes en la Convención Nacional 2026, la cuál será todo un éxito.

Las actividades de la Convención continuaron con el panel “La visión OEM: Innovación y Tecnología que Transforma”, en el que participaron José Elías Ruede, de le empresa General Motors; Marcella Verzilli, de Stellantis; y Erick Cortés Escobedo, de Daimler; en este espacio, representantes de las empresas automotrices compartieron sus perspectivas sobre la innovación y el desarrollo tecnológico en la industria.

La agenda continuará en los próximos días con conferencias magistrales a cargo de especialistas en economía, tecnología y periodismo, entre ellas se encuentra Jesús Aguilar, del Rochester Institute of Technology de Nueva York, con el tema “Industria Inteligente: El Poder de la IA en la Competitividad”; “Expectativas Económicas y Políticas de México para el 2027” a cargo de Valeria Moy, directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad, A. C. (IMCO) y “¿De qué te quejas?” por Alberto Peláez, periodista de guerra. (El Heraldo de Saltillo)