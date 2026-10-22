Avanza proyecto para reforzar videovigilancia en Ramos Arizpe: Tomás Gutiérrez

El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, reiteró que el Gobierno Municipal mantiene en marcha el proyecto para incorporar 200 nuevas cámaras de videovigilancia, una inversión anunciada anteriormente que permitirá fortalecer la infraestructura de seguridad pública tanto en la ciudad como en las comunidades rurales durante los próximos meses.

El edil recordó que actualmente se cuenta con aproximadamente 350 dispositivos de vigilancia, por lo que la incorporación del nuevo equipamiento permitirá superar las 500 cámaras distribuidas en puntos estratégicos del municipio. Explicó que el proceso de adquisición contempla los procedimientos de licitación correspondientes y que ya se han sostenido conversaciones con el proveedor para avanzar en su implementación.

“Va a ser en un proceso de aquí en dos meses, vamos a estar instalando y vamos a estar poniendo todo eso. Ya vienen también las cámaras, ya platicamos con el proveedor, se hace una licitación y ya se generan las cámaras y van a empezar a trabajar nomás terminando los tiempos”, expresó el presidente municipal.

Gutiérrez Merino señaló que la estrategia también considera llevar equipos de vigilancia a diversas comunidades rurales, particularmente aquellas que requieren fortalecer sus mecanismos de seguridad. Para concretar esta ampliación, el Ayuntamiento trabaja paralelamente en mejorar la disponibilidad de internet, infraestructura necesaria para garantizar la operación de los dispositivos en localidades alejadas de la cabecera municipal.

“Estamos empezando con el tema del internet en la ciudad, ya tenemos en dos o tres ejidos que ya están funcionando, están haciendo pruebas y van a seguir trabajando en todos los demás”, manifestó el alcalde al referirse a los avances tecnológicos que se desarrollan fuera de la zona urbana.

En otro aspecto relacionado con la conectividad, el mandatario municipal informó que se realizan ajustes técnicos al servicio de internet gratuito disponible en espacios públicos, con la finalidad de ampliar el alcance de la señal y facilitar que un mayor número de ciudadanos pueda utilizar esta herramienta. Precisó que las modificaciones se encuentran en etapa de pruebas y que existe comunicación con los proveedores encargados del sistema.

Finalmente, el alcalde sostuvo que estos proyectos forman parte de los trabajos municipales para fortalecer la infraestructura tecnológica de Ramos Arizpe, mediante la incorporación de herramientas de vigilancia y la ampliación de los servicios digitales. Aunque no estableció una fecha definitiva para concluir todas las instalaciones, indicó que los procedimientos administrativos y técnicos continúan para avanzar en su puesta en funcionamiento. (EDUARDO SERNA).