Busca Comité de Ciudades Hermanas homologar estudios de enfermería entre Saltillo y Austin

A través de este gremio, se impulsa un proyecto con la Universidad Autónoma de Coahuila para facilitar que enfermeras egresadas puedan ejercer en Estados Unidos, ante la demanda de personal especializado particularmente en el cuidado de adultos mayores

La homologación de los planes de estudio en enfermería entre Saltillo y Austin, Texas, es uno de los proyectos que se busca impulsar a través del Comité Internacional de Ciudades Hermanas de Saltillo Asociación Civil, con el objetivo de abrir oportunidades de movilidad laboral para profesionales mexicanas en el sector salud estadounidense.

Lucila Ruiz Múzquiz, presidenta de este gremio, explicó que la iniciativa, presentada este miércoles en sesión de trabajo del citado Comité, responde a la necesidad de personal de enfermería en hospitales y clínicas de Texas, particularmente para la atención y el cuidado de adultos mayores, un área en la que existe demanda de trabajadores especializados.

La representante señaló que uno de los principales obstáculos para concretar esta movilidad es que los estudios de enfermería realizados en México no cuentan actualmente con el reconocimiento necesario para que las egresadas puedan incorporarse directamente al mercado laboral estadounidense. Por ello, se busca establecer mecanismos que permitan avanzar en la equivalencia de la formación académica.

Como parte de estos esfuerzos, indicó que ya se trabaja en un proyecto de homologación de estudios con la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), institución con la que se pretende sentar las bases para que las enfermeras formadas en la entidad puedan tener mayores posibilidades de acceder a oportunidades profesionales en Estados Unidos.

La propuesta contempla avanzar en la compatibilidad de los programas educativos y atender los requisitos que permitan a las egresadas continuar su desarrollo profesional en el extranjero. No obstante, el reconocimiento académico por sí solo no garantiza el ejercicio de la enfermería en Texas, ya que también deben cumplirse los procedimientos de autorización y licencia profesional establecidos por las autoridades correspondientes.

A través del Comité Internacional de Ciudades, la iniciativa busca fortalecer la colaboración entre Saltillo y Austin, aprovechando los vínculos entre ambas comunidades para explorar alternativas de cooperación educativa y laboral. De concretarse, el proyecto podría representar una opción de desarrollo para las profesionales de enfermería de Coahuila y contribuir a atender las necesidades de personal en el sector salud texano.

“Se planteó buscar la homologación de los planes de estudio en materia de enfermería, esto en virtud de que, desde hace ya varios años, existe la necesidad, sobre todo en Texas, de que personal de enfermería vaya a trabajar en algunos hospitales y clínicas en el tema del cuidados para personas adultas mayores”, detalló Ruiz Múzquiz. (OMAR SOTO)