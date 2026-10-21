Diputados del PAN abren las puertas del Congreso a jóvenes de Coahuila

A través del encuentro “Diálogos por Coahuila” escucharon las ideas y propuestas de las nuevas generaciones

Con el objetivo de fortalecer la participación de las nuevas generaciones en la vida pública, las diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en el Congreso del Estado recibieron a un grupo de jóvenes durante el encuentro denominado “Diálogos por Coahuila”.

Durante el encuentro, las y los legisladores destacaron la importancia de generar espacios donde las nuevas generaciones puedan conocer de cerca el trabajo legislativo, expresar sus inquietudes y aportar ideas que contribuyan al desarrollo de Coahuila.

Coincidieron en que la participación de los jóvenes es fundamental para fortalecer la democracia y construir mejores políticas públicas, por lo que reiteraron su compromiso de mantener una agenda legislativa cercana a la ciudadanía, abierta a nuevas ideas y comprometida con las necesidades de la sociedad.

“Los jóvenes no son solamente el futuro de Coahuila, son parte fundamental de su presente. Necesitamos escuchar sus ideas, abrirles espacios y darles la oportunidad de involucrarse en las decisiones que definirán el rumbo de nuestro estado”, fue uno de los mensajes centrales del encuentro.

El diputado Gerardo Aguado Gómez estuvo a cargo de la bienvenida. Posteriormente, las diputadas Edith Hernández y Claudia Aldrete compartieron con los asistentes su agenda legislativa y el trabajo territorial que realizan desde sus distritos. Asimismo, las y los legisladores expusieron las principales responsabilidades de las comisiones legislativas en las que participan, así como las iniciativas y temas que han impulsado desde el Congreso del Estado.

Como parte de la jornada, los jóvenes participaron para compartir sus ideas y perspectivas sobre los retos que enfrenta Coahuila. Entre los temas planteados destacaron la importancia de fortalecer el presupuesto destinado a las juventudes y la necesidad de impulsar acciones y políticas públicas de atención a la salud mental, en un ejercicio de participación que permitió escuchar directamente las inquietudes y propuestas de las nuevas generaciones.

Por su parte, Humberto Lara, vocero del grupo de jóvenes, dirigió un mensaje en representación de las nuevas generaciones e hizo entrega formal de un documento que reúne propuestas para su análisis y posible seguimiento legislativo.

La diputada Blanca Lamas, integrante de la Comisión de Juventud del Congreso del Estado, estuvo a cargo del mensaje de clausura, en el que destacó la importancia de mantener abiertos los canales de comunicación entre los representantes populares y las nuevas generaciones.

Finalmente, las y los participantes realizaron un recorrido por las instalaciones del Poder Legislativo para conocer su funcionamiento y posteriormente participaron en una convivencia con los legisladores.

Con este encuentro, el Grupo Parlamentario del PAN refrenda su compromiso de impulsar la participación juvenil, escuchar nuevas voces y construir, junto con las nuevas generaciones, un mejor futuro para Coahuila. (El Heraldo de Saltillo)