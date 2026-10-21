Convoca PRI Saltillo a concursos de altares de muertos y catrinas vivientes

El partido premiará a los tres primeros lugares de cada categoría con incentivos de 5 mil, 3 mil y 2 mil pesos. Las actividades se realizarán el martes 3 de noviembre, a las 6 de la tarde, en las instalaciones del PRI Saltillo

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Saltillo lanzó las convocatorias para sus concursos de Altares de Muertos y de Catrinas y Catrines Vivientes. Ambos certámenes se llevarán a cabo el martes 3 de noviembre, a partir de las 6 de la tarde, en las instalaciones del PRI Saltillo, ubicadas en el bulevar Francisco Coss número 570, en la Zona Centro. Para cada concurso se contempla premiar a los tres primeros lugares con 5 mil pesos para el ganador, 3 mil para el segundo lugar y 2 mil pesos para el tercero.

En el concurso de Altares de Muertos podrán participar equipos que deberán preparar altares de tres por tres metros, con la posibilidad de integrar tres o siete niveles, y el montaje se realizará el mismo 3 de noviembre, de las 9 de la mañana a las 3:30 de la tarde.

Los participantes serán evaluados por el apego a la tradición, la estructura y los elementos del altar, la narrativa sobre la persona homenajeada, la exposición oral, la creatividad, la estética y la investigación cultural que sustente la propuesta. También se calificará la capacidad para explicar el significado de los elementos incorporados.

Por su parte, el concurso de Catrinas y Catrines Vivientes estará abierto a personas mayores de 16 años, con participación individual. Los criterios de evaluación contemplan la relación con el legado visual de José Guadalupe Posada, creador de la Catrina, además de la caracterización, el maquillaje, el vestuario, los accesorios, la creatividad, la calidad artística y la presencia escénica durante la pasarela. Las personas que hayan participado en ediciones anteriores no podrán repetir vestuario.

Las inscripciones para ambos concursos son gratuitas y podrán realizarse a través de la bandeja de entrada de las redes sociales del PRI Saltillo o directamente en sus oficinas, con fecha límite del viernes 30 de octubre a las 6 de la tarde. Las personas interesadas deberán proporcionar nombre completo, edad, teléfono y copia de una identificación oficial, como INE, pasaporte o CURP.

De acuerdo con las convocatorias, los resultados se darán a conocer al término de cada concurso y serán inapelables. Los jurados calificadores serán designados por el Comité Municipal y estarán integrados por personas con prestigio y conocimiento de los temas. La organización informó que todos los participantes recibirán un reconocimiento y que las situaciones no previstas serán resueltas por el jurado o el comité organizador.

“El llamado que hacemos es a la comunidad en general, porque no tienes que ser militante del PRI o tener alguna credencial del partido para poder participar. Vamos a tener estos concursos, aquí en la explanada del PRI de Coss, frente a la plaza de las Ciudades Hermanas, esperamos contar con la presencia de muchos participantes”, dijo Eduardo Medrano Aguirre, presidente del Comité Directivo Municipal del PRI Saltillo.

“Dos concursos que ya tienen tradición, la verdad es que cada vez tienen más éxito, vemos muchas familias que acuden a ver estos altares y pasarela de catrines y catrinas; es un ambiente totalmente familiar y podemos convivir un rato muy ameno con todas las familias. Hay un límite de participantes para catrines y catrinas de 35 espacios disponibles para este concurso”, agregó Marimar Arroyo Peart, secretaria general del PRI local. (OMAR SOTO)