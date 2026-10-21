Ramos Arizpe alista la Tercera Feria del Empleo el próximo 28 de octubre

Participarán 60 empresas; esta edición destacará por la inclusión laboral, mediante la oferta de más de 50 vacantes dirigidas a personas con discapacidad motriz, auditiva e intelectual

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino recordó que se aproxima la tercera edición de la Feria del Empleo Ramos Arizpe 2026, que se realizará el próximo miércoles 28 de octubre, a partir de las 9:00 horas, en la Alameda Miguel Ramos Arizpe, donde habrá una oferta de 2 mil vacantes formales y la participación de 60 empresas.

Señaló que esta iniciativa forma parte de las acciones coordinadas con el Gobierno del Estado para fortalecer las oportunidades laborales y el desarrollo económico del municipio.

Uno de los aspectos relevantes de esta edición será la inclusión laboral, mediante la oferta de más de 50 vacantes dirigidas a personas con discapacidad motriz, auditiva e intelectual, a través de empresas comprometidas con la apertura de espacios de trabajo accesibles y la igualdad de oportunidades.

Tomás Gutiérrez Merino destacó que gracias al respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, Ramos Arizpe mantiene condiciones favorables para la llegada de inversiones, la expansión de empresas y la generación de empleos mejor remunerados, consolidándose como uno de los principales motores industriales de Coahuila.

“La fortaleza económica de Ramos Arizpe también responde a las condiciones de seguridad, estabilidad y competitividad de Coahuila, entidad que destaca por sus indicadores de paz laboral, formalidad en el empleo y remuneraciones”, señaló.

La feria contará con oportunidades laborales para distintos niveles de preparación y experiencia, desde operadores de producción, técnicos y personal administrativo, hasta ingenieros, supervisores y profesionistas especializados, con esquemas de remuneración que, de acuerdo con lo expuesto durante la presentación, incluyen opciones salariales de entre 18 mil y 30 mil pesos mensuales.

La tercera edición de la Feria del Empleo reunirá a empresas de diferentes giros, entre ellas BorgWarner, BMTS Technology, Grupo Modelo, Coppel, Alsuper, Dicastal México y otras compañías instaladas en la región.

Las personas interesadas en participar en la Feria del Empleo, programada para el miércoles 28 de octubre, podrán solicitar información y orientación a través de la Secretaría de Fomento Económico del Gobierno Municipal, que también mantiene una bolsa de trabajo permanente para quienes buscan una oportunidad laboral. (ACONTECER)