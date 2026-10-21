Presenta Tomás Gutiérrez Festival de la Catrina 2026 en Ramos Arizpe

Del 30 de octubre al 1 de noviembre, el municipio espera recibir hasta 30 mil visitantes y generar una derrama económica cercana a los 2 millones de pesos

Con una expectativa de entre 25 mil y 30 mil asistentes y una derrama económica aproximada de 2 millones de pesos, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino presentó el Festival de la Catrina, Feria del Tamal y Pan de Pulque 2026, que se realizará del 30 de octubre al 1 de noviembre en la Plaza de Armas de Ramos Arizpe.

Acompañado de Teresita Escalante Contreras, presidenta honoraria del DIF Ramos Arizpe, el Edil destacó que esta celebración busca mantener vivas las tradiciones mexicanas, ofrecer espacios de convivencia familiar y, al mismo tiempo, fortalecer la economía de los comerciantes y productores locales.

“Estamos rescatando nuestras tradiciones con estos eventos del Festival de la Catrina y el Día de Muertos. Está pensado en que las familias disfruten, y compartan en familia. Nos da mucho gusto ver a los abuelitos, a los niños, a las mamás y papás disfrutando juntos de estas celebraciones”, expresó el alcalde.

Tradicional Feria del Tamal y del Pan de Pulque

El festival reunirá a 50 expositores gastronómicos, de los cuales 35 ofrecerán distintas variedades de tamales y 15 participarán con la venta de pan de pulque, además de la presencia de más de 30 mujeres emprendedoras que darán a conocer sus productos.

Tomás Gutiérrez señaló que, además de atraer visitantes de Saltillo, Arteaga, Monterrey y otros municipios de la región, el evento representa una oportunidad para que los productores locales amplíen sus ventas y establezcan nuevos contactos comerciales de cara a la temporada decembrina.

Callejoneada y tradiciones

El secretario de Desarrollo Social, José Humberto García Zertuche, informó que las actividades comenzarán el viernes 30 de octubre con una callejoneada a las 18:30 horas, que recorrerá la calle Allende hasta llegar a la Plaza de Armas, con la participación de jardines de niños, instituciones educativas y contingentes culturales.

La programación contempla presentaciones artísticas, música, bailables, decoración alusiva al Día de Muertos y una exposición de 14 altares elaborados por instituciones educativas y organizaciones del municipio, además de un altar especial dedicado al general Eulalio Gutiérrez.

Uno de los principales atractivos será el Concurso de Catrinas y Catrines, cuya pasarela y premiación se realizarán el viernes 30 de octubre, con estímulos de 6 mil pesos para el primer lugar, 4 mil para el segundo y 2 mil para el tercero.

La convocatoria está abierta a participantes de Ramos Arizpe a partir de los seis años de edad. Las inscripciones permanecerán disponibles hasta el 29 de octubre en la Casa de la Cultura, de 8:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas.

Durante el sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre, las actividades continuarán de las 12:00 a las 22:00 horas, con exposición de altares, venta de alimentos, participación de emprendedoras y espectáculos culturales. Para el cierre del domingo se contempla la presentación de la Banda de Música del Gobierno del Estado, de las 19:00 a las 20:00 horas.

En la presentación participaron Mónica Merino Sánchez, directora municipal de Educación; y Aarón López Lomas, director de la Casa de la Cultura; así como funcionarios de las dependencias involucradas en la organización del festival. (ACONTECER)

Festival de la Catrina 2026

* Callejoneada

* Presentaciones Artísticas

* Música y bailes tradicionales

* Exposición de 14 Altares de muertos

* Altar especial dedicado al general Eulalio Gutiérrez.