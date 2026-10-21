Detienen a 2 mil personas por huachicol; Pemex denuncia 10 mil robos

Las autoridades federales detuvieron a 2 mil 539 personas, incautaron 5 mil 572 unidades de transporte como pipas o autotanques y recuperaron 173.7 millones de litros de combustible.

Ciudad de México.- El Gobierno federal reportó la detención de 2 mil 539 personas por ilícitos relacionados con el mercado de combustibles, mientras que Petróleos Mexicanos (Pemex) presentó 10 mil 674 denuncias por robo de hidrocarburos.

El subsecretario de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía, Juan José Vidal Amaro, informó que las autoridades federales también aseguraron 5 mil 572 unidades de transporte e incautaron 173.7 millones de litros de combustibles, aunque no precisó el periodo al que corresponden los resultados.

“Pemex ha presentado 10 mil 674 denuncias por robo de combustible y la agencia nacional de aduanas 11 casos por contrabando y falsedad de declaración en los volúmenes de importación”, señaló Vidal Amaro.

“En los operativos realizados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República se han detenido a 2 mil 539 personas y se han decomisado 5 mil 572 unidades de transporte entre pipas, auto, tanques, remolques caro, tanques y demás unidades de transporte”.

En la conferencia mañanera, el subsecretario precisó que los aseguramientos incluyen pipas, autotanques, remolques, carrotanques y otras unidades utilizadas para transportar combustibles.

“Además se han decomisado incautado 173.7 millones de litros de diversos combustibles que han sido recuperados”, indicó.

En el apartado de asuntos penales ante la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Energía reportó 152 casos presentados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por contrabando e incumplimiento de controles volumétricos.

La Procuraduría Fiscal de la Federación presentó otros 127 casos por defraudación fiscal, mientras que la Comisión Nacional de Energía reportó 150 por inconsistencias en los volúmenes despachados en estaciones de servicio.

La Agencia Nacional de Aduanas presentó 11 casos por contrabando y declaraciones falsas sobre los volúmenes de combustibles importados. (AGENCIA REFORMA)