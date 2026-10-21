Inaugura UA de C el III Congreso de Ciencia, Tecnología, Academia y Humanidades

La Universidad Autónoma de Coahuila inauguró en la Infoteca del Campus Arteaga el III Congreso de Ciencia, Tecnología, Academia y Humanidades coordinado por la Facultad de Ingeniería, el CIGA y CIQA, como un encuentro que reúne a investigadores, docentes y estudiantes para compartir avances científicos, presentar proyectos y promover la colaboración interdisciplinaria en beneficio de la sociedad.

La ceremonia contó con la presencia del rector, Jesús Octavio Pimentel Martínez, el director de Investigación y Posgrado, Luis Gutiérrez Flores, el director de la facultad de Ingeniería, Juan Carlos Ortíz Cuellar, el director del Centro de Investigación y Geociencias Aplicadas (CIGA), Luis Fernando Camacho Ortegón, la directora del Centro de Investigación en Química Aplicada (CIQA), Felisa Torres Gonzáles, así como de autoridades universitarias y representantes de las instituciones participantes.

Durante su mensaje de bienvenida, el director de la Facultad de Ingeniería, Juan Carlos Ortiz, destacó que este encuentro representa un esfuerzo conjunto para impulsar la generación del conocimiento y fomentar el trabajo entre distintas disciplinas, asimismo, invitó a los asistentes a aprovechar las presentaciones, debatir los resultados de investigación y establecer vínculos para desarrollar proyectos colaborativos.

Por su parte, el director del Centro de Investigación en Geociencias Aplicadas, Luis Fernando Camacho Ortegón, señaló que los desafíos actuales requieren la participación de diversas áreas del conocimiento, para impulsar investigaciones relacionadas con el cuidado del agua, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la protección del territorio.

En su intervención, la directora del CIQA, Felisa Torres González, recalcó que la ciencia y la tecnología son fundamentales para el desarrollo nacional y que sus resultados deben contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas, a través de formar profesionales capaces de desarrollar soluciones innovadoras con responsabilidad social y ambiental.

Por su parte, en la declaratoria inaugural, por el rector Octavio Pimentel Martínez reconoció el trabajo colaborativo de las instituciones organizadoras al generar espacios donde la ciencia, tecnología, academia y las humanidades dialoguen para atender los retos de Coahuila y de México, asimismo, exhortó a estudiantes a participar activamente, compartir sus inquietudes y convertir sus ideas en propuestas de investigación y desarrollo.

El programa del congreso contempla tres días de actividades, del 21 al 23 de octubre, con conferencias magistrales, ponencias y presentaciones de carteles científicos, con temas relacionados con nuevos materiales, química aplicada, automatización, energías sostenibles, inteligencia artificial, salud, educación y protección ambiental, entre otras áreas. (El Heraldo de Saltillo)