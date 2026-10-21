Suspenden recorridos en lancha en el Paseo Santa Lucía en Monterrey

Parque Fundidora suspendió hasta nuevo aviso los recorridos en lancha por el Paseo Santa Lucía, en Monterrey, debido a trabajos de mantenimiento, luego de reportarse agua sucia y malos olores en el canal.

Monterrey, NL.- Luego de publicarse que el agua del Paseo Santa Lucía estaba sucia, y que el Parque Fundidora, encargado de administrar el espacio, reconoció que tenían un problema, este miércoles anunció que suspenderá el uso de lanchas.

A través de una publicación en Instagram, Fundidora indicó que debido a trabajos de mantenimiento dejaría de ofrecer los recorridos en lanchas hasta nuevo aviso.

“Debido a trabajos de mantenimiento, el servicio de embarcaciones del Paseo Santa Lucía, permanecerá suspendido hasta nuevo aviso”, señaló en la publicación.

El organismo Parque Fundidora reportó el 15 de octubre que el agua sucia y con mal olor que presenta el canal se debe a factores como las lluvias recientes, residuos, sedimentos y hasta descargas de drenaje sanitario.

Mediante una ficha informativa, la autoridad afirmó que por esas “condiciones extraordinarias” disminuyó la efectividad de los químicos usados para la limpieza.

A los largo de sus 2.5 kilómetros, el canal tiene agua verdosa y hasta negra en algunos puntos, además de que despide mal olor.

Según Fundidora, mantener el agua cristalina en Santa Lucía requiere un balance entre tratamiento químico, bombeo, circulación y limpieza, como una alberca, pero la efectividad se redujo por el impacto de los contaminantes. (AGENCIA REFORMA)