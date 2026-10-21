Defiende Sheinbaum llamar aliado a embajador de EU

Claudia Sheinbaum defendió llamar aliado al embajador estadounidense Ronald Johnson, al reconocer su apoyo en las negociaciones que permitieron levantar restricciones aéreas contra el AIFA y el AICM, aunque reiteró sus desacuerdos con algunas de sus intervenciones.

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum justificó haber llamado aliado al embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, pese a los reclamos que le ha hecho por sus intervenciones y declaraciones, al afirmar que ayudó a resolver las restricciones impuestas por Washington a los aeropuertos mexicanos.

En conferencia, atribuyó al diplomático un papel en las negociaciones que permitieron levantar las medidas contra el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), apenas unos días después de haber cuestionado su participación en un proyecto policial en Querétaro.

“Sí, nos ha ayudado en muchos temas, el embajador. Por ejemplo, nos ayudó mucho con el tema del transporte aéreo. Mucho”, respondió.

El 16 de octubre, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó que el Departamento de Transporte de Estados Unidos revocó las restricciones que impedían a las aerolíneas mexicanas abrir nuevas rutas desde el AIFA y el AICM hacia ese país.

Las medidas habían sido impuestas en octubre de 2025, cuando Washington canceló 13 rutas vigentes o proyectadas y restringió la autorización de nuevas operaciones desde ambos aeropuertos.

Sheinbaum explicó que funcionarios de las Secretarías de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y de Relaciones Exteriores participaron en las negociaciones con autoridades estadounidenses.

“Y en todo este proceso estuvo el embajador de Estados Unidos, hay que decirlo. Y finalmente esta sanción se levantó y ayudó en este tema”, sostuvo.

El reconocimiento a Johnson se produjo después de que, el 5 de octubre, la presidenta cuestionó su participación en la colocación de la primera piedra de una Academia Internacional de Capacitación Policial en Querétaro, encabezada por el gobernador Mauricio Kuri.

Sheinbaum reclamó entonces que ni la Secretaría de Relaciones Exteriores ni el Gabinete de Seguridad federal hubieran sido incorporados al proyecto, pese a que contempla la participación de agencias estadounidenses en tareas de capacitación.

La mandataria ordenó a la Cancillería comunicarse con Johnson y con Kuri para aclarar las circunstancias del proyecto y recordó que la cooperación internacional en seguridad requiere autorización del Gobierno federal.

El 8 de octubre, Sheinbaum recibió al embajador en Palacio Nacional junto con integrantes de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, en una reunión sobre inversión y relaciones comerciales.

La presidenta sostuvo que el reconocimiento a la colaboración del diplomático no significa que su Gobierno esté de acuerdo con todas sus intervenciones.

“Ahora, hay temas en los que también no estamos de acuerdo y se los hemos manifestado de manera directa, ya sea personalmente o a través del secretario de Relaciones Exteriores, como aquel caso que fue a Sinaloa a hablar de corrupción o otras veces que hace algunas declaraciones”, expresó.

Sheinbaum reiteró que su Gobierno busca mantener una buena relación con Estados Unidos, basada en el respeto a la soberanía mexicana y a los derechos de los connacionales.

También reiteró evitar que México sea utilizado con fines políticos durante el proceso electoral estadounidense. (AGENCIA REFORMA)