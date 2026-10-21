Realiza Facultad de Sistemas de la UA de C el Cuarto Torneo de Peleas de Robot MiniSumo

Con el propósito de fomentar el interés por la robótica, la innovación tecnológica y la ingeniería, la Facultad de Sistemas de la Universidad Autónoma de Coahuila llevó a cabo el Cuarto Torneo de Peleas de Robot MiniSumo, una competencia en la que estudiantes pusieron a prueba sus conocimientos de programación, electrónica, mecánica y sistemas de control.

Este torneo brinda a las y los estudiantes un espacio de aprendizaje práctico en el que aplican los conocimientos adquiridos en su formación profesional, al tiempo que fortalecen habilidades como la creatividad, el pensamiento crítico, la resolución de problemas y el trabajo en equipo.

En su mensaje de bienvenida, la directora de la Facultad de Sistemas, Carmen Coronado Rivera, explicó la dinámica de la competencia en la que nueve robots lograron superar las pruebas de revisión y preparación previas al Torneo, entre ellas la verificación del peso y de sus componentes.

El rector Octavio Pimentel Martínez, dijo sentirse satisfecho por visitar la Facultad de Sistemas, su alma mater, y reconoció las actividades realizadas en el marco del Quinto Simposio Internacional de Ingeniería, que incluyen conferencias y competencias tecnológicas.

Asimismo, señaló que estas iniciativas, junto con proyectos como el desarrollo de drones por parte de los alumnos, fortalecen las habilidades de los futuros ingenieros en áreas como la aeronáutica, la industria automotriz, la robótica y la inteligencia artificial.

A través de los enfrentamientos, los equipos demostraron el funcionamiento de sus prototipos y pusieron a prueba su diseño, programación y capacidad de respuesta, en una dinámica que combinó conocimientos técnicos, estrategia y creatividad.

Tras las rondas de competencia y la deliberación correspondiente, el primer lugar fue para el robot Tunkuluchu, del equipo TUN; el segundo lugar para Pochita, del equipo Secta de Carmen Coronado Plus; mientras que el tercer lugar lo obtuvo Robot Ohmtron, del equipo ElectroPumas; el cuarto lugar fue para NEXI, del equipo NEXA; el quinto lugar para El Resistencio, de los Último Momento y el sexto lugar para El Curioso Franky del equipo The Big Boss. (El Heraldo de Saltillo)