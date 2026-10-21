Promueven academias deportivas en Saltillo para alejar a niños y jóvenes de actividades ilícitas

El Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte ofrece disciplinas gratuitas y de bajo costo en distintos sectores de la ciudad, además de actividades dirigidas a adultos mayores y personas con discapacidad.

Con el objetivo de fomentar hábitos saludables y ofrecer alternativas de desarrollo que contribuyan a alejar a niños y jóvenes de actividades ilícitas y del consumo de sustancias nocivas, el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Saltillo impulsa academias deportivas y programas de activación física en distintos sectores de la ciudad.

El director del organismo, Edgar Omar Puentes Montes, explicó que, mediante el programa Entorno Activo, cuentan con 32 promotores distribuidos en igual número de plazas públicas, quienes se encargan de acercar actividades físicas a las comunidades y conocer los intereses de sus habitantes.

“Tenemos 32 promotores en 32 plazas de los diferentes sectores con el programa Entorno Activo y estos promotores son maestros de educación física para no imponer una disciplina sino reunirse con la sociedad, establecer qué actividad les gusta o qué actividad no conocen y que el maestro les pueda enseñar”, señaló.

El funcionario indicó que las academias operan en espacios estratégicos como los Biblioparques Norte y Sur, el Multideportivo El Sarape y el Parque Recreativo Los Nogales, con opciones para que la población encuentre una disciplina acorde con sus intereses y posibilidades económicas.

Puentes Montes detalló que el modelo de atención combina academias gratuitas con otras de bajo costo, de acuerdo con el sector de la ciudad, la población atendida y el deporte que se imparte. Entre las disciplinas con mensualidades de aproximadamente 350 pesos se encuentran tenis, pádel, beisbol y futbol, mientras que actividades como skate, BMX y boxeo cuentan con opciones totalmente gratuitas.

Finalmente, invitó a las personas interesadas en conocer la oferta de academias, horarios y requisitos a acudir a las oficinas centrales del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, ubicadas en el Biblioparque Norte; la atención se brinda de lunes a viernes, de las 8 de la mañana a las 8 de la noche. También se puede solicitar mayor información a través de las redes sociales de la dependencia municipal. (OMAR SOTO)