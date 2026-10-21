Reduce México trabajo infantil, pero persisten riesgos pata millones de menores

México redujo de 2.1 a 1.8 millones el número de menores de 5 a 17 años en ocupaciones laborales no permitidas entre 2022 y 2025. Sin embargo, otros 1.9 millones realizan labores domésticas en condiciones inadecuadas, de acuerdo con el Inegi.

Ciudad de México.- El número de niños y adolescentes, de 5 a 17 años, en ocupaciones laborales no permitidas disminuyó de 2.1 millones en 2022 a 1.8 millones en 2025, reportó el Inegi.

El 68.8 por ciento correspondió el año pasado a hombres y el 31.2 por ciento a mujeres.

En 2025, detalló al presentar los resultados de la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI), un millón realizaban una ocupación peligrosa y 800 mil tenían una edad por debajo de la mínima permitida para laborar.

En tanto, indicó, la cifra de aquellos que realizan labores domésticas en condiciones no adecuadas -con horarios prolongados o con riesgo para la salud- se mantuvo en 1.9 millones en el periodo.

Las entidades con mayores tasas de ocupación no permitida fueron Guerrero, con 13.9 por ciento de la población de 5 a 17 años; Oaxaca, con 12.1, y Puebla, con 10.2.

Los principales sectores económicos en los que se ocuparon de forma no permitida niños y adolescentes fueron el agropecuario, con 33 por ciento -5.3 puntos menos que en 2022-, el de servicios, con 27.3, y el de comercio, con 24.5.

Por posición laboral, la población de 5 a 17 años en ocupación no permitida se concentró principalmente en el trabajo subordinado y remunerado, que representó el 56.9 por ciento del total, seguido por trabajo no remunerado, con 35, y trabajo por cuenta propia con 8.

“De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el trabajo infantil se refiere a las actividades que, por la edad, naturaleza, duración o condiciones, resultan incompatibles con el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes”, señaló el Inegi.

Los resultados de la ENIT 2025 indican que la tasa de ocupación no permitida entre la población de 5 a 17 años que no asistía a la escuela fue de 34 por ciento, por 4.6 por ciento entre quienes sí asistían.

Los principales motivos para realizar una ocupación no permitida fueron “por gusto o solo por ayudar”, con 30.6 por ciento; “pagar la escuela y/o cubrir sus propios gastos”, con 23.4; “deudas, no estudiar u otras razones”, con 15.2, y “aprender un oficio”, con 14.9. (AGENCIA REFORMA)