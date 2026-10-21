Difunde Museo de las Aves el gusto por el cine con proyección gratuita de películas

El recinto en Saltillo ofrece funciones gratuitas todos los miércoles a las 5 de la tarde hasta concluir este 2026

Para acercar el séptimo arte a la población y ofrecer alternativas culturales para las familias, el Museo de las Aves de México (MUSAVE), en Saltillo, promueve un programa de proyecciones cinematográficas gratuitas con temáticas diferentes durante los últimos meses de este 2026.

Sofía Strozzi Guerra, directora del recinto que se ubica en Hidalgo y Bolívar 151, Zona Centro, informó que durante octubre se realiza un Festival de Cine de Terror, con funciones todos los miércoles a las 5 de la tarde, para que el público disfrute de distintas producciones sin costo de entrada.

«Tenemos este Festival de Cine de Terror, es gratuito y todos los miércoles durante octubre, a las 5 de la tarde; nos pueden seguir en las redes sociales para ver qué película se va a estar proyectando. El mes que entra va ser de ciencia ficción y en diciembre de películas navideñas», comentó.

Como parte de la cartelera, este miércoles 21 de octubre se proyectará La Aldea (The Village), película de 2004 dirigida por M. Night Shyamalan. La función será a las 5 de la tarde en el Auditorio MUSAVE, con la cinta subtitulada y apta para todo público.

La directora detalló que, al concluir octubre, la programación continuará en noviembre con películas de ciencia ficción y en diciembre con producciones navideñas, con el objetivo de ofrecer opciones de entretenimiento para diferentes públicos.

Las personas interesadas pueden consultar las redes sociales oficiales del Museo de las Aves de México para conocer la cartelera y los detalles de las próximas funciones, con las que el recinto busca fortalecer la oferta cultural de Saltillo mediante el acceso gratuito al cine. (OMAR SOTO)