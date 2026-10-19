Es Saltillo sede de Congreso Nacional de Derecho Electoral

El Tribunal Electoral de Coahuila reúne este 19 y 20 de octubre a representantes de instituciones electorales, autoridades y especialistas en el I Congreso Nacional de Derecho Electoral, enfocado en reflexionar sobre la actividad administrativa y jurisdiccional

Saltillo es sede del I Congreso Nacional de Derecho Electoral, un encuentro que reúne a representantes de instituciones electorales, autoridades y especialistas para reflexionar sobre los retos que enfrenta la justicia electoral en México, así como el funcionamiento de las instancias administrativas y jurisdiccionales.

El evento, organizado por el Tribunal Electoral de Coahuila, se desarrolla este lunes 19 y martes 20 de octubre bajo el eje temático “Reflexiones sobre la actividad administrativa y jurisdiccional”, con sede en el Auditorio B de la Universidad Americana del Noreste (UANE), campus Saltillo.

Las actividades iniciaron este lunes con el registro de participantes y el acto inaugural, al que acudió Diego Rodríguez Canales, subsecretario de Gobierno y titular de Comunicación Institucional en Coahuila, en representación del gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, así como de autoridades electorales y representantes de organismos vinculados con la impartición de justicia y la organización de los procesos democráticos.

También participaron representantes del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), Instituto Nacional Electoral (INE), de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y de organizaciones relacionadas con la formación jurídica, lo que permite reunir distintas perspectivas sobre el desarrollo y fortalecimiento de las instituciones democráticas.

“Su trabajo merece respeto, su independencia también merece respeto. La fortaleza de una democracia se reconoce en el respeto que sus gobiernos tienen por quienes deben arbitrarlos, ese respeto se demuestra todos los días al cumplir resoluciones, al conducir las diferencias por las vías legales y al entender que ninguna responsabilidad pública nos coloca por encima de las reglas», subrayó Rodríguez Canales.

El congreso constituye un espacio para el intercambio de experiencias y conocimientos en materia electoral, en un contexto en el que la legalidad, la equidad en las contiendas y la protección de los derechos político-electorales representan temas centrales para el funcionamiento de la democracia mexicana.

Entre los asistentes y participantes institucionales estuvieron Gilberto de Guzmán Bátiz García, magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; Karla Verónica Félix Neira, magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Coahuila; María Dolores López Loza, magistrada presidenta de la Sala Regional Monterrey del TEPJF y Luz Elena Morales Núñez, presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso de Coahuila.

“La legitimidad de nuestras instituciones democráticas depende directamente de la solidez de sus argumentos y de la transparencia de sus procesos, de ahí la relevancia de proponer, evaluar y proponer mejoras desde estos espacios”, indicó Félix Neira. (OMAR SOTO)