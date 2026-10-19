Pide Tribunal Electoral legislar contra actos anticipados de campaña

Gilberto de Guzmán Bátiz, magistrado presidente del TEPJF, consideró necesario establecer reglas legales más claras para regular las actividades de aspirantes, garantizar la equidad entre partidos y transparentar el origen de los recursos, ante denuncias por presuntos actos anticipados de campaña rumbo a 2027

Ante el incremento de actividades políticas de quienes podrían contender en futuros procesos electorales, Gilberto de Guzmán Bátiz García, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), consideró necesario que a nivel federal se legisle para establecer mecanismos más claros de prevención y sanción de los actos anticipados de campaña, a fin de garantizar condiciones de equidad entre los participantes.

Señaló que es indispensable fortalecer los cauces institucionales para regular la exposición pública de los aspirantes, de manera que sus actividades no generen ventajas indebidas frente a otras fuerzas políticas y se preserve la confianza de la ciudadanía en los procesos democráticos.

“Lo que necesitaríamos es generar los cauces institucionales para normalizar la contienda y, sobre todo, para generar condiciones de equidad. Yo creo que la exposición que tenga algún aspirante siempre tiene que ser considerada en función de la equidad en la contienda; la ciudadanía lo que necesita es animarse a participar y no tener desincentivos que justamente alejen de esta percepción a la ciudadanía”, expresó.

Sus declaraciones se producen en un contexto de señalamientos por presuntas actividades anticipadas de promoción política rumbo a las elecciones de 2027, entre ellos las denuncias que ha recibido la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en Tabasco contra Andy López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, por recorridos en el distrito federal 06 que podrían ser considerados actos anticipados de campaña para la renovación de la Cámara de Diputados.

Bátiz García explicó que aunque existen criterios normativos y jurisdiccionales que permiten a las autoridades electorales atender este tipo de situaciones; prevalece la necesidad de contar con una regulación legislativa más precisa que establezca reglas generales para los actores políticos.

“Existen ya los criterios normativos, no la legislación, la regulación correspondiente, sino que se ha dado a través de estándares normativos, jurisdiccionales, que lo que permiten es que se den los cauces institucionales y, sobre todo, que no se rompa la equidad en la contienda”, indicó.

Añadió que las reglas deben contemplar que las fuerzas políticas compitan en condiciones de igualdad y que las actividades de promoción política estén sujetas a una fiscalización adecuada, particularmente para identificar el origen de los recursos utilizados. En ese sentido, sostuvo que no basta con regular la exposición pública de los aspirantes, sino que también es necesario vigilar que el financiamiento se apegue a las disposiciones electorales.

“Lo deseable es que se legisle porque con ello se pone fin a una serie de especulaciones y sería la voluntad normativa la que dé cauces; el Tribunal Electoral ha generado criterios que permitan generar condiciones de equidad en la contienda”, manifestó. (OMAR SOTO)