Propone Trump renombrar Nuevo México como ‘Nueva América’

Nuevo México, Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propuso nuevamente hoy cambiar el nombre del estado de Nuevo México por el de “Nueva América”, al argumentar que la modificación elevaría su prestigio, impulsaría el valor de las viviendas y aumentaría los ingresos de sus habitantes.

En una publicación en su red social Truth Social, el mandatario sostuvo que el estado debería adoptar la nueva denominación de inmediato, al asegurar que no es México, sino parte de Estados Unidos.

“’Nuevo México debería cambiar inmediatamente su nombre a Nueva América. ¡No somos México, somos los Estados Unidos de América!”, expresó

“¡El nombre le daría un gran valor y prestigio al estado!”, escribió Trump, quien también afirmó que el cambio contribuiría a que los residentes se sintieran más orgullosos de su país y de su bandera.

El presidente vinculó su propuesta con una acusación sobre el sistema electoral del estado.

En el mismo mensaje, aseguró que Nuevo México es conocido por sus supuestas elecciones fraudulentas y expresó que un cambio de nombre podría contribuir a que los comicios volvieran a ser honestos, aunque no presentó pruebas para respaldar esa afirmación.

Trump no detalló cómo se llevaría a cabo la modificación ni anunció medidas oficiales para impulsarla.

Su publicación plantea una propuesta de carácter político, sin precisar si su Gobierno buscará promover formalmente el cambio de nombre.

Nuevo México es uno de los 50 estados de Estados Unidos y comparte con México parte de su historia y herencia cultural.

Su nombre tiene raíces en la época colonial española y precede a su incorporación a la Unión estadounidense en 1912. (AGENCIA REFORMA)