Forman en la UA de C el símbolo internacional de la lucha contra el cáncer de mama

Como una Muestra de esperanza y fe, la comunidad de la Universidad Autónoma de Coahuila, formó el lazo rosa, que es el símbolo internacional de la lucha del cáncer de mama, en la explanada de la rectoría evento encabezado por el rector Octavio Pimentel Martínez.

El lazo rosa, reconocido como símbolo de la lucha contra el cáncer de mama, tiene sus antecedentes en 1991, cuando Charlotte Hayley, sobreviviente de esta enfermedad, elaboró y distribuyó lazos para solicitar al gobierno de Estados Unidos una mayor inversión en programas de prevención.

Desde entonces, el lazo rosa representa la solidaridad con las personas que enfrentan el cáncer de mama, el apoyo a sus familias y el compromiso con la prevención, la detección oportuna y la sensibilización sobre esta enfermedad.

En su mensaje de bienvenida, la Coordinadora de la Unidad Sureste, Eva Kerena Hernández Martínez, señaló que el lazo rosa representa un abrazo solidario para las mujeres que enfrentan esta enfermedad y sus familias, subrayó, que los universitarios tienen la responsabilidad de promover la prevención, la salud y la solidaridad con quienes atraviesan por este proceso.

Como uno de los momentos más significativos de la jornada, fue el testimonio de Nilda Margarita Iglesias Abramo, integrante de la comunidad universitaria y sobreviviente de cáncer de mama, quien compartió su experiencia desde el diagnóstico recibido en 2022 hasta el proceso de tratamiento y recuperación.

Relató que enfrentarse a la enfermedad representó vivir momentos de miedo, incertidumbre y vulnerabilidad, especialmente durante la mastectomía y las sesiones de quimioterapia, sin embargo, señaló que el amor por su hijo, el apoyo de sus seres queridos y la solidaridad encontrada en su entorno laboral fueron fundamentales para continuar adelante.

Al dirigirse a las mujeres que atraviesan por un diagnóstico similar, destacó la importancia de buscar apoyo, permitirse expresar sus emociones y avanzar paso a paso durante el tratamiento.

“Soy una mujer, soy madre, soy sobreviviente de cáncer de mama y soy testimonio de que, aun después de los momentos más difíciles, podemos volver a levantarnos y mirar hacia el futuro con esperanza”.

Por su parte, el rector de la UA de C, Octavio Pimentel, reconoció la importancia de generar espacios de sensibilización y acompañamiento para las personas que enfrentan el cáncer de mama, así como para sus familias.

Convocó a la comunidad universitaria a mantener la unidad y trabajar de manera conjunta para brindar apoyo a quienes viven esta experiencia, mediante acciones de prevención, acompañamiento médico y atención psicológica, de acuerdo con las necesidades de cada persona.

“En una manada nadie camina solo”, expresó el Rector, al destacar que la solidaridad y el trabajo en equipo son fundamentales para acompañar a las y los universitarios durante los momentos difíciles; reconoció a Nilda Margarita Iglesias Abramo y a todas las personas que han enfrentado esta enfermedad, así como un recuerdo para quienes han fallecido a causa de ella.

Con este tipo de actividades, la Universidad Autónoma de Coahuila, refrenda la importancia de promover una cultura de prevención, solidaridad y respeto, e invita a la comunidad a informarse sobre el cáncer de mama, acudir a los servicios de salud y mantener una atención oportuna. (El Heraldo de Saltillo)