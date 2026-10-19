Suspende Portugal a Cristiano Ronaldo por abandonar concentración

Lisboa, Portugal.- La Selección de Portugal castigó a Cristiano Ronaldo por abandonar la concentración durante la pasada fecha FIFA.

La Federación Portuguesa de Futbol (FPF) sancionó a CR7 con 30 días de suspensión y una multa de 255 euros por marcharse de la concentración del combinado nacional en Dinamarca durante el último parón internacional.

“En estos términos y con los fundamentos expuestos, el Consejo Disciplinario – Sección No Profesional – de la Federación Portuguesa de Futbol decide, en el presente procedimiento, considerar plenamente justificada la acusación y, en consecuencia, condenar al acusado Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro por la comisión, en una ocasión y de manera intencional, de la infracción disciplinaria prevista y sancionada por el párrafo 1 del artículo 160 de la RDFPF, aplicándole, en consecuencia, la sanción de suspensión por 30 (treinta) días y, adicionalmente, la sanción de una multa que se fija en 2,5 UC, es decir, 255 euros (doscientos cincuenta y cinco euros)”, se lee en la sentencia.

De acuerdo al reglamento interno de la FPF, Ronaldo podía haber sido suspendido por hasta seis meses por abandonar la concentración de forma injustificada, aunque al final su castigo quedó en lo mínimo.

Ronaldo dejó al combinado lusitano después de tener problemas con el entrenador Jorge Jesus por, presuntamente, haberlo puesto a calentar durante el partido contra Dinamarca a pesar de haber acordado previamente que no tendría participación.

Aún es incierto si Cristiano volverá a ser considerado en las futuras convocatorias de Portugal. (AGENCIA REFORMA)