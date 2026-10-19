Vialidades renovadas y señalizadas brindan mejor movilidad y trayectos seguros: Riquelme

Concluyen trabajos en la colonia Eduardo Guerra y Braulio Fernández Aguirre

Torreón, Coahuila.- Como parte de las acciones de atención prioritaria en la Administración Municipal del alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís, dirigidas a fortalecer la infraestructura urbana y contar con vialidades más seguras, las colonias Eduardo Guerra y Braulio Fernández Aguirre registran el 100 y el 95 por ciento de avance, respectivamente, en su intervención.

El presidente municipal informó que el Sistema Integral de Mantenimiento Vial (SIMV) concluyó los trabajos de pavimentación y la aplicación de pintura en la colonia Eduardo Guerra. Precisó que esta semana se hará una última intervención de recarpeteo, la cual forma parte del proceso de finalización.

Los trabajos abarcaron 13 mil 292 metros cuadrados de micro carpeta, distribuidos en distintos tramos de las avenidas Tercera, Cuarta, Quinta y Séptima, así como de las calles “G”, “I” y “N”, para mejorar las condiciones de circulación en este sector de Torreón.

Como complemento, se realizaron labores de señalización horizontal, con la pintura de 24 pasos peatonales, además de 4 mil 100 metros lineales entre espacios lineales, cajoneras y doble línea amarilla para la división de carriles. “De esta manera, Los trabajos comprenden tanto la conservación de la superficie, como la identificación de los espacios para la circulación vehicular y el cruce peatonal”, señaló el edil.

Asimismo, Riquelme Solís informó sobre los trabajos de rehabilitación de pavimento asfáltico en la colonia Braulio Fernández Aguirre. Dijo que la intervención del Municipio, a través de Obras Públicas, se concentran sobre la avenida Segunda, entre las calles Dieciséis y Decimoctava, una de las vialidades más utilizadas por los habitantes del sector debido a que conecta con escuelas, viviendas y el panteón.

Precisó que la obra contempla una superficie de intervención de más de 2 mil metros cuadrados, y para su ejecución se realizaron trabajos complementarios como poda de árboles para facilitar el paso de maquinaria, barrido de la superficie, bacheo de áreas dañadas para su nivelación, riego de liga y colocación de carpeta asfáltica.

Además, se llevaron a cabo acciones de renivelación de brocales y reparación de tomas domiciliarias, y se tiene contemplada la instalación de señalización y aplicación de pintura de tráfico, como parte de los últimos detalles de afinación.

El alcalde señaló que este tipo de obras responden a peticiones de los vecinos, y forman parte de la estrategia de su gobierno para atender sectores que durante años han requerido mejoras en sus vialidades. “Cuando rehabilitamos una calle no solamente mejoramos el tráfico vehicular, también damos mayor seguridad a quienes transitan por la zona, facilitamos el acceso a servicios, y hacemos más seguros los trayectos de las familias”, resaltó.

El alcalde reiteró que el impacto de este tipo de obras representa traslados seguros, garantizan la plusvalía, la conectividad y el bienestar social de los habitantes del municipio. De igual forma, mencionó que estas acciones forman parte de la estrategia conjunta con el Gobierno del Estado con el programa “¡A Darle Parejo!”. (El Heraldo de Saltillo)