Papa León XIV retoma gradualmente sus actividades tras cirugía por cáncer de pulmón

Ciudad del Vaticano.- El papa León XIV continúa su recuperación en el Vaticano tras ser operado de un tumor canceroso en el pulmón derecho y prevé retomar sus actividades públicas gradualmente, este miércoles presidirá la audiencia general en la Plaza de San Pedro.

El pontífice, de 71 años, regresó al Vaticano el sábado 17 de octubre, luego de recibir el alta del Hospital Gemelli de Roma, donde fue intervenido el pasado martes. Durante la cirugía, los médicos le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho, afectado por un adenocarcinoma, un tipo de cáncer.

Tras su salida del hospital, León XIV volvió a encabezar el rezo del Ángelus el domingo y explicó que retomará sus actividades de manera gradual, luego de superar la etapa más delicada de la operación.

Como parte de su recuperación, permanecerá esta semana en el Palacio Apostólico y no viajará a Castel Gandolfo, localidad ubicada a unos 30 kilómetros de Roma, donde acostumbraba descansar los lunes y martes.

Además de la audiencia general, el Vaticano prevé que el Papa reciba el jueves o viernes a los participantes del Congreso Internacional sobre la Pastoral Escolar y Universitaria, programado para los días 22 y 23 de octubre.

La agenda del pontífice dependerá de la evolución de su estado de salud, mientras continúa con el proceso de recuperación tras la intervención quirúrgica. (El Heraldo de Saltillo)