Proponen realizarse la mamografía durante el mes de tu cumpleaños para evitar saturación en octubre

Monterrey, NL.- Para evitar la saturación en octubre, una especialista sugiere realizarse la mamografía en el cumpleaños o en otro mes del año.

Incluso, ni siquiera existe capacidad en los Estados ni en el país para recibir a miles y miles de mujeres el mismo mes.

El objetivo de esta fecha es sensibilizar a las mujeres para que sean conscientes de la importancia de realizarse una autoexploración mensual y una mamografía de forma anual a partir de los 40 años.

“Es una muy buena idea no saturar los gabinetes, porque en octubre se saturan”, indica Sonia Flores, cirujana oncóloga y oncoplástica de mama que trabaja en la Clínica de Mama del Centro Oncológico Auna del Doctors Hospital, en Monterrey, Nuevo León.

“Pueden hacerse su mamografía el mes de su cumpleaños o escoger un mes del resto del año, porque la detección puede ser en cualquier momento, cuanto antes mejor”.

Aunque ya se habla mucho más del tema, en México se estima que apenas un 20 por ciento de las mujeres de 40 años y más se hace una mamografía oportunamente, cifra muy por debajo de estándares internacionales, de acuerdo con un estudio del Instituto Nacional de Salud Pública.

La cirujana oncóloga Flores dice que el miedo que tienen las mujeres de que les detecten algo negativo es uno de los principales factores que más escucha como argumento para no realizarse el examen.

Sin embargo, realizarse una mamografía a tiempo resulta más esperanzador de lo que muchas piensan.

“Hacerse la mamografía una vez al año y la tranquilidad que te da saber que tus senos están bien, no tiene precio”, añade Flores.

Beneficios vitales

Una mamografía es un examen médico de diagnóstico por imágenes que utiliza rayos X de baja dosis para observar el interior del tejido mamario.

Magaly Garza Montemayor, radióloga especialista en Agenda en tu cumple una mamografía imagen de mama, dice que pueden detectar tumores de milímetros uno o dos años antes de que sean palpables.

“La detección de cánceres tan pequeños tiene muchos beneficios”, comenta la coordinadora del Centro de Imagen de Mama del Hospital Zambrano Hellion de TecSalud.

“En primer lugar, el tratamiento quirúrgico es siempre conservador, con cirugías pequeñas, menos complicaciones y una recuperación muy rápida.

“En segundo lugar, las pacientes con tumores muy pequeños suelen no requerir quimioterapias, y en tercer lugar, estas pacientes logran una sobrevida superior, con cifras cercanas al 90 por ciento”.

En su experiencia, la radióloga Garza Montemayor indica que uno de los mitos más comunes es creer que la mamografía expone a las pacientes a altas dosis de radiación.

Aclara que este estudio genera una dosis mínima de radiación ionizante, equivalente a la radiación atmosférica que se recibe durante un viaje transatlántico.

“El beneficio de la detección temprana supera por mucho el mínimo riesgo”, destaca.

Al inicio no hay síntomas

En las etapas iniciales de un cáncer de mama rara vez hay síntomas.

Cuando la paciente se palpa una tumoración, por lo menos ya pasaron dos años de que iniciaron los cambios, señala la cirujana oncóloga Flores.

Por esta razón, siguen habiendo muchos casos que son diagnosticados en etapas avanzadas.

En cambio, si las mujeres crearan conciencia de un estudio anual podrían ser detectadas hasta en etapa cero.

“La etapa cero es cuando todavía no ha invadido el tejido que rodea los conductos”, dice la especialista en cirugía oncoplástica.

“Se llama carcinoma ductal in situ, y la mayoría se presenta como calcificaciones pequeñitas en el tejido mamario, y eso solamente se puede detectar con la mamografía”.

Muchas mujeres también dejan de lado este examen porque no tienen familiares con cáncer de mama, sin embargo, más del 70 por ciento de los diagnósticos es en mujeres sin antecedentes familiares, dice Flores.

Otras tienen la idea de que solo ocurre en mujeres mayores.

“Sabemos que casi el 15 por ciento del cáncer de mama en México ocurre en mujeres menores de 40, en sus treintas”, explica la cirujana oncóloga.

Por eso, la recomendación es que desde los 20 años todas se hagan una autoexploración mamaria una semana después del periodo menstrual, porque es cuando los senos están menos congestionados.

Y, una vez al año, acudan a una revisión médica.

Dependiendo de cada historia personal y familiar, un médico puede evaluar si una mujer necesita un ultrasonido o mamografía antes de los 40 años.

¿Cuándo?

En México se recomienda que todas las mujeres se realicen una mamografía de forma anual a partir de los 40 años.

En personas más jóvenes con antecedente familiar de cáncer de mama o con algún factor genético, se recomienda iniciar la mamografía hasta 10 años, según el riesgo individual. Pero es una decisión tomada tras la evaluación de un especialista.

En menores de 40 años con algún síntoma clínico sospechoso, se inicia el abordaje siempre con un ultrasonido mamario y, de acuerdo con los hallazgos encontrados, el médico radiólogo puede recomendar incluir la mamografía para un diagnóstico más exacto.

Con herramientas como la mamografía 3D y la mamografía contrastada, se ha logrado aumentar la detección de cánceres hasta en un 40 por ciento en los últimos años. (AGENCIA REFORMA)

Fuente: Magaly Garza Montemayor, radióloga especialista en imagen de mama