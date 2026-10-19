Llama Sheinbaum a estados a garantizar voto de migrantes

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum llamó a los gobiernos y congresos estatales a incorporar en sus constituciones la representación política de los mexicanos residentes en el extranjero, con el propósito de ampliar sus derechos electorales.

La mandataria federal recordó que todavía existen entidades que no reconocen plenamente esa representación y consideró necesario avanzar en la legislación local para garantizar la participación política de las comunidades migrantes.

“Un llamado a las entidades de la República para que incorporen en sus constituciones la representación de los mexicanos en el exterior, ya son pocas, como dices, pero es muy importante que nuestros paisanos tengan una representación política”, expresó.

Sheinbaum recordó que su Gobierno impulsó una reforma electoral que buscaba facilitar el voto desde el extranjero y modificar el mecanismo para elegir a los representantes de los mexicanos residentes en otros países.

La presidenta explicó que la propuesta no prosperó debido a que también contemplaba cambios en la elección de legisladores plurinominales, para que dejaran de ser designados por las dirigencias partidistas.

“No se aceptó esa reforma porque traía, si recuerdan, pues que los plurinominales ya no fueran decisión de las cúpulas en los partidos, sino votados por la gente”, expuso.

La mandataria consideró que la iniciativa podría retomarse posteriormente, aunque insistió en que los estados pueden avanzar en el reconocimiento de los derechos políticos de sus ciudadanos residentes en el extranjero.

El voto de los mexicanos en el exterior para elecciones locales depende de las disposiciones constitucionales y electorales de cada entidad federativa.

Para los comicios de 2027, la participación de los mexicanos residentes en el extranjero en la elección de gubernaturas y diputaciones locales estará sujeta a las disposiciones aplicables en cada estado. (AGENCIA REFORMA)