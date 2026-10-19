Condenan a más de 13 años de prisión a sujeto detenido por toma clandestina de hidrocarburo en General Cepeda

Edwin “N” fue detenido en flagrancia, luego de la localización de una toma clandestina en el municipio de General Cepeda, Coahuila, por lo que la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo sentencia condenatoria en su contra por su responsabilidad penal en el delito de sustracción ilícita de hidrocarburo.

El Ministerio Público de la Federación (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Coahuila, en procedimiento abreviado, aportó las pruebas suficientes para obtener la pena de 13 años cuatro meses de prisión y el pago de una multa.

Lo anterior, luego de que, en octubre de 2023, la Guardia Nacional (GN) y Seguridad Física de Pemex, localizaron una toma clandestina en el poliducto de 10 pulgadas, en el ejido La Noria, de General Cepeda, en Coahuila. Edwin “N”, sustraía hidrocarburo y lo transfería a un tractocamión acoplado a un semirremolque tipo tanque.

En dicha acción, se aseguraron alrededor de 48 mil litros de diésel, un tractocamión con semirremolque tipo tanque, un vehículo, mangueras de alta presión, una válvula, varillas para soldadura, diversos objetos utilizados para extracción del combustible así como herramientas para instalar tomas clandestinas. (El Heraldo de Saltillo)