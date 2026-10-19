Conductor queda en estado crítico tras chocar contra barrera de contención

Un aparatoso accidente se registra en estos momentos sobre la carretera 57, en el tramo conocido como Carbonera, donde el conductor de una unidad que transportaba paquetería se impactó contra la barrera metálica de contención.

Tras el fuerte choque, el operador resultó gravemente lesionado y fue trasladado en estado crítico a la Clínica No. 2 del IMSS por paramédicos de CAPUFE, quienes le brindaron los primeros auxilios.

En el lugar se encuentran autoridades correspondientes para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias necesarias.

Hasta el momento, no se han dado a conocer mayores detalles sobre las causas del percance. (El Heraldo de Saltillo)