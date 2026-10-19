Pide Sheinbaum castigo y que sindicatos no tapen robo de medicinas

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum advirtió a los sindicatos del Sector Salud que no deben encubrir a médicos ni a otros trabajadores involucrados en el robo de medicamentos de hospitales públicos y exigió que, donde existan pruebas, se sancione a los responsables.

Ante los señalamientos sobre posibles desvíos de medicinas destinadas a pacientes del IMSS, el IMSS Bienestar y el ISSSTE, reconoció la necesidad de mejorar los controles para impedir que los insumos terminen en consultorios privados o se comercialicen ilegalmente.

“Y ahí, donde hay pruebas, que se sancione y que se llegue a las últimas consecuencias, y que los sindicatos no tapen esas cosas por la defensa del médico o de quien hace ese robo hormiga”, sostuvo.

Sheinbaum señaló que el Gobierno debe actuar contra cualquier trabajador que sustraiga medicamentos, sin que la defensa sindical se convierta en un obstáculo para investigar posibles delitos.

“Pero ahí, donde hay delito, hay delito, y se tiene que proceder, que no puede permitirse que un recurso público, para beneficio de algo tan delicado como la enfermedad de una persona, pues, se vaya por alguna fuga de corrupción”, expresó.

La presidenta aclaró que la gran mayoría de médicos, enfermeras y trabajadores de las instituciones públicas cumple con su responsabilidad y merece reconocimiento por su labor.

La discusión surgió a partir de señalamientos sobre medicamentos que faltan en unidades públicas, pero que presuntamente aparecen en clínicas particulares o se ofrecen a través de plataformas digitales como Mercado Libre.

Sheinbaum reconoció que el robo y la comercialización de medicamentos del sector público son posibles irregularidades que deben atenderse.

“Lo segundo, corrupción, que se pueda presentar de que si venden en una plataforma digital o si hay trabajadores al interior de las instituciones de salud que se están robando medicamentos y luego lo regalan o los venden por fuera. Eso también tiene que atenderse”, manifestó.

Pondrán rastreo a medicinas

Para combatir posibles desvíos, el Gobierno federal busca establecer un sistema que permita seguir cada medicamento desde su salida del proveedor hasta su entrega al paciente.

Sheinbaum reconoció que los mecanismos actuales no permiten conocer todo el recorrido de las medicinas, pues existe información sobre su llegada a almacenes y el número de recetas surtidas, pero no un seguimiento individual de cada producto.

“Una parte muy importante es la trazabilidad del medicamento. O sea, ¿cuándo sale del proveedor? ¿Cuándo llega al almacén uno? ¿Cuándo llega al almacén dos? ¿A qué farmacia llega y a qué pacientes se lo dieron?”, explicó.

La intención, dijo, es contar con controles prácticamente por frasco para detectar faltantes, identificar dónde ocurren y evitar que los medicamentos destinados al sistema público sean desviados.

Como parte de las medidas de control, recordó que en la nueva licitación se exigió que los empaques incluyan un logotipo del Gobierno de México de mayor tamaño, para distinguir con más facilidad los productos que no pueden comercializarse.

Sheinbaum informó que ya comenzó el desarrollo del expediente electrónico de los pacientes y que la modernización de los sistemas administrativos permitirá mejorar la vigilancia sobre la distribución y entrega de medicamentos.

Por otro lado, la presidenta anunció que este martes dará a conocer el caso de una distribuidora de medicamentos que, según afirmó, cobraba tres veces el costo del servicio y perdió contratos tras los cambios en las licitaciones del sector salud.

Sheinbaum sostuvo que las nuevas contrataciones permitieron eliminar intermediarios que obtenían ganancias excesivas por servicios prestados al Gobierno.

«Y vamos a presentar cómo cobraban tres veces lo que cuesta ese servicio», adelantó.

También acusó que algunas críticas contra el sistema público de salud están relacionadas con intereses empresariales afectados por la pérdida de contratos.

«¿Y por qué hay algunos en las televisoras que están tan enojados con el sistema de salud y traen una parte de la campaña? Pues, ¿por qué ahora sí no fueron contratados? Porque, sencillamente, cobraban tres veces lo que debe costar algo», afirmó.