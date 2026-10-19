Trasladan a César Jáuregui al Penal del Altiplano

Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República trasladó al Penal del Altiplano a César Jáuregui Moreno, ex fiscal de Chihuahua, tras ejecutarle una orden de aprehensión por el delito de traición a la patria, relacionado con la presunta participación de los agentes de la CIA en el desmantelamiento de un narcolaboratorio en la Sierra del Pinal.

Agentes de la Policía Federal Ministerial de la FGR cumplimentaron el mandamiento de captura desde el sábado y llevaron a cabo el traslado la madrugada de este lunes, para ponerlo a disposición de la Juez de control Mariana Vieyra Valdez, del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México.

Este lunes, Grupo REFORMA publicó que el abogado, familiares y la esposa del ex Fiscal estatal César Jáuregui acusaron que la gobernadora panista Maru Campos traicionó a su colaborador.

“Nunca había visto en mis más de 30 años de experiencia en el ámbito político panista una traición, una mezquindad y un acto tan vil y traicionero. No conozco en el seno del PAN a un hombre que haya luchado con mayor vigor y lealtad y de forma incansable para proteger a Maru Eugenia. Es una traicionera”, acusó el abogado Luis Villegas Montes.

Su cliente, César Jáuregui fue detenido el sábado por omisiones en el operativo del 19 de abril pasado en la Sierra Tarahumara donde se desmanteló un narcolaboratorio en una acción en la que participaron 4 agentes de la CIA de EU. Horas después de su captura, la FGR lo acusó de “traición a la patria”.

El domingo por la tarde mientras ocurría su audiencia judicial, seguidores de Jáuregui protestaron por la detención. “Es una aberración de la gobernadora”, dijo Angélica Moreno, esposa del ex fiscal. (AGENCIA REFORMA)