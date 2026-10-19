Tendrá UA de C evaluación histórica ante CIEES: rector

Octavio Pimentel informó que evaluadores de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior revisarán por primera vez a la Universidad Autónoma de Coahuila de manera institucional, con el objetivo de certificar la calidad de sus procesos administrativos

La Universidad Autónoma de Coahuila (UA de C) se prepara para una evaluación histórica por parte de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), al someterse por primera vez a un proceso de certificación institucional que busca garantizar la calidad de sus procedimientos administrativos.

El rector de la Máxima Casa de Estudios, Octavio Pimentel Martínez, señaló que la institución avanza de manera responsable en la preparación de este proceso, con la expectativa de obtener resultados favorables durante la visita de los evaluadores.

“Vendrán, en noviembre, los evaluadores para evaluar la certificación institucional a la cual estamos sometidos por primera vez en la historia de la Universidad y esperemos que nos vaya muy bien. Vamos avanzando de manera responsable”, expresó.

Pimentel Martínez explicó que, a diferencia de las acreditaciones que se realizan a los programas educativos, esta evaluación contempla a la Universidad como una institución, con el propósito de verificar que su administración opere bajo procesos de calidad y conforme a los indicadores establecidos por los organismos evaluadores.

“Nunca la Universidad se había sometido a una evaluación de este tipo, de manera institucional, entonces estamos buscando ahora que la Universidad se pueda certificar también como una entidad que puede operar su administración con un proceso de calidad conforme a los indicadores que nos marcan estos centros de evaluación”, destacó.

Detalló que, en el caso de los programas educativos, las facultades deben integrar evidencias y reportar en una plataforma el cumplimiento de más de 100 indicadores por cada programa, tarea que corresponde a las direcciones de las escuelas y sus respectivas coordinaciones operativas. Posteriormente, los CIEES envían evaluadores para verificar que la información presentada corresponda con las condiciones reales de cada carrera.

Durante estas revisiones se analizan aspectos como la pertinencia y actualización de los planes de estudio, la capacitación, la infraestructura y el mantenimiento de las instalaciones. También se consideran las opiniones de egresados y empleadores, con el fin de determinar si los programas responden a las necesidades de formación profesional y del entorno laboral.

Explicó que las evaluaciones permiten determinar si los programas educativos y sus sedes cumplen con los criterios de calidad para obtener una acreditación por períodos de tres o cinco años, según corresponda. Con la próxima visita institucional, la UA de C busca avanzar en la consolidación de sus mecanismos de evaluación y fortalecer la calidad de sus procesos administrativos y académicos. (OMAR SOTO)