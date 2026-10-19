Rehabilita Javier Díaz vialidad lateral del bulevar Fundadores

Trabajan cuadrillas de “Aquí Andamos” en arroyo El Martillo para reducir riesgos entre la población

Como parte de las acciones del alcalde Javier Díaz González para mejorar la movilidad y fortalecer la seguridad de las familias, brigadas de “Aquí Andamos” mantienen los trabajos de rehabilitación del pavimento deteriorado en vialidades estratégicas de Saltillo.

Este lunes, cuadrillas municipales intervinieron diversos tramos de la vialidad lateral del bulevar Fundadores, entre el periférico Luis Echeverría Álvarez y la calle Juan Navarro, en sentido de poniente a oriente.

El alcalde Javier Díaz aseguró que estas acciones se realizan de manera permanente, a fin de mejorar la circulación y brindar mayor seguridad a quienes transitan diariamente por este sector de Saltillo.

Asimismo, Díaz González agradeció el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, con el que se extendieron estos trabajos de rehabilitación sobre la prolongación Francisco de Urdiñola, en el tramo comprendido entre el bulevar Emilio Arizpe de la Maza y el periférico Luis Echeverría Álvarez.

Sumado a estas labores, brigadas municipales reforzaron la limpieza profunda en cauces naturales para reducir riesgos entre la población y mejorar la salud pública.

Estas labores se realizaron en el arroyo El Martillo, en el tramo ubicado entre las calles Río Misisipi y Otilio González, en la colonia San Ramón Ampliación. (El Heraldo de Saltillo)