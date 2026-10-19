Disfrutan en Saltillo la cultura en todos los sectores

Instituto Municipal de Cultura mantiene actividades permanentes como parte de su cartelera mensual

El Gobierno Municipal de Saltillo, encabezado por el alcalde Javier Díaz González, continúa llevando la cultura a todos los sectores de la ciudad a través de las actividades permanentes de su cartelera mensual.

Coordinada por el Instituto Municipal de Cultura, la cartelera contempló el concierto de rock alternativo del grupo Marcel Daimon en el Paseo Capital, en el Centro Histórico de la ciudad.

Marcel Daimon es una banda que fusiona letras profundas y melodías pop con elementos de rock y funk, propuesta musical que disfrutaron chicos y grandes en Saltillo.

Asimismo, como parte de la cartelera mensual, se llevó a cabo una edición más de La Ruta Más Creativa, en esta ocasión en la plaza Colinas del Sur, ubicada en la prolongación Urdiñola, esquina con avenida 24.

El objetivo de este programa es acercar el arte urbano a todos los sectores de la ciudad y brindar a las y los artistas y creadores locales la oportunidad de exhibir sus obras ante la comunidad.

Durante el evento, niñas, niños, jóvenes y adultos tuvieron la oportunidad de apreciar el proceso de realización de un grafiti urbano sobre mamparas, así como una presentación de street dance y break dance.

También se contó con actividades de grafiti en hojas de papel para colorear y aprender técnicas de dibujo. (El Heraldo de Saltillo)