Fortalece UTC formación tecnológica con donación de 18 mil dólares de ATSSI

La Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC) recibió una donación de equipamiento tecnológico valuado en 18 mil dólares por parte de la empresa ATSSI, como resultado de un convenio de colaboración que permitirá impulsar la innovación y el desarrollo de talento especializado. Lo anterior con la finalidad de fortalecer la preparación académica de sus estudiantes y ampliar las oportunidades de vinculación con el sector productivo.

El rector de la institución, Sergio Guadarrama Cortez, destacó que esta alianza representa un avance importante en la modernización de los procesos educativos, al facilitar que los universitarios tengan acceso a herramientas tecnológicas y experiencias relacionadas directamente con las necesidades de la industria, además de abrir espacios para estadías profesionales, capacitaciones y conferencias impartidas por especialistas internacionales.

“Cuando trabajamos de manera coordinada la universidad, las empresas y el gobierno, podemos generar mayores oportunidades para nuestros jóvenes. Estamos impulsando una transformación educativa que permita formar profesionistas capaces de enfrentar los desafíos actuales, pero también de proponer soluciones, desarrollar nuevas ideas y convertirse en protagonistas de la innovación”, expresó el rector.

Guadarrama Cortez recalcó que la formación universitaria no debe limitarse únicamente a la adquisición de conocimientos técnicos, sino que también resulta indispensable fomentar la creatividad, el pensamiento crítico y la capacidad de reflexión entre los estudiantes, elementos que consideró fundamentales para desarrollar proyectos innovadores y responder a las exigencias de un entorno industrial en constante evolución.

Por su parte, Jesús Alcalá, director comercial de ATSSI, expuso la importancia de apostar por el talento mexicano y fortalecer los vínculos con las instituciones de educación superior. Como ejemplo de los resultados de esta preparación, reconoció la trayectoria de Harold Hernández Cepeda, egresado de Ingeniería en Mecatrónica de la UTC, quien actualmente forma parte del equipo de trabajo de la compañía y representa el potencial de los profesionistas formados en Ramos Arizpe.

“Queremos que nuestros estudiantes comprendan que tienen la capacidad de competir en cualquier parte del mundo. Para lograrlo, necesitamos acercarlos a la tecnología, brindarles experiencias reales y permitirles desarrollar su creatividad. La educación también debe ofrecer espacios para imaginar, reflexionar y construir ideas que posteriormente puedan convertirse en grandes proyectos”, manifestó Guadarrama Cortez.

Durante la formalización del convenio participaron Jorge Ernesto de la Rosa García, secretario de Vinculación y Extensión Universitaria; Marlenne Medina Trejo, secretaria Académica; así como directores académicos de la UTC. En representación de ATSSI también estuvo presente Carlos Castañeda, director de Operaciones, quien acompañó la consolidación de esta colaboración orientada a fortalecer la preparación de las nuevas generaciones de profesionistas. (EDUARDO SERNA)