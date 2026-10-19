Realiza Salud Pública fumigación en panteones municipales

Sumaron mil 200 fumigaciones de enero a la fecha en todos los sectores

Como parte de las acciones de prevención, el Gobierno Municipal de Saltillo llevó a cabo labores de fumigación y aplicación de abate en los tres panteones municipales, previo a la celebración del Día de Muertos.

Roberto Cárdenas Zavala, director de Salud Pública Municipal, informó que el objetivo principal es el control de plagas, en beneficio de las personas que se espera acudan durante los próximos días.

Asimismo, mencionó que, previo a la fumigación, se realizó la aplicación de abate, principalmente en los floreros y depósitos de agua que se encuentran en las tumbas, para evitar la proliferación de mosquitos.

Los panteones municipales donde se realizaron estas acciones preventivas fueron La Paz, San Esteban y Dolores.

“Las labores de fumigación se realizan de manera permanente, sin embargo, antes del Día de Muertos, las intensificamos en los panteones”, refirió Roberto Cárdenas Zavala.

El director de Salud Pública Municipal señaló que de enero a la fecha se han llevado a cabo mil 200 fumigaciones en todos los sectores de la ciudad, beneficiando a alrededor de 13 mil personas.

Mencionó que entre las personas beneficiadas se encuentran estudiantes y personal de 10 escuelas de Saltillo, y que estos servicios se pueden solicitar directamente en la Dirección de Salud Pública Municipal, al teléfono 844-412-27-89. (El Heraldo de Saltillo)